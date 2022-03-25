Російські господарки бідкаються через здорожчання прального порошку

У РФ зросли ціни на миючі засоби.
Після вторгнення Росії в Україну багато світових брендів пішли з російського ринку. Через це на багато товарів, зокрема і на миючі засоби, злетіли ціни. Російські господарки це відчули.
Блогерка із Росії поскаржилася підписникам в Instagram, що раніше вона могла прати одну річ, а зараз, коли здорожчав пральний порошок, вона задля економії збирає багато брудних речей, щоб закинути повну пральну машинку.
"Раніше я могла собі дозволити закинути в прання одну річ випрати, якщо дуже потрібно. Зараз збирала два тижні, щоб заповнити повну. Бо нині дорого прати.
Таке відчуття, що деякі люди живуть на Північному полюсі. Вони питають, а чому прати дорого? Зайдіть до магазину, подивіться, скільки тепер пральний порошок коштує", — бідкається жінка.
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