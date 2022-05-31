Російські кораблі йдуть у тінь: як кремлівські олігархи намагаються ховати свої яхти

Російські кораблі йдуть у тінь: як кремлівські олігархи намагаються ховати свої яхти

Останнім часом не менше шести суперяхт, що належать кремлівським олігархам, стали "невидимками".

Приблизно 13 величезних розкішних яхт із колекцій наближених до Путіна олігархів було заарештовано по всьому світу: від півдня Франції до Фіджі. Звичайно, кремлівські олігархи панічно намагаються сховати те, що ще не знайдено і не відібрано.

Для цього вони, як заведено у росіян, користуються всіма засобами, і їх зовсім не хвилює, що їхні дії можуть загрожувати безпеці.

Останнім часом щонайменше шість суперчовнів "пішли в тінь", щоб уникнути загрози санкцій, повідомляє The Guardian.

Яхти підсанкційних мільярдерів масово втрачають зв'язок і більше не посилають сигнали про своє місцезнаходження.

Зникли з радарів Clio Дерипаски, Galactica Super Novа Алекперова, Motor Yacht A Мельниченка, My Sky Кесаєва, Alfa Nero Гур'єва, а також Ocean Victory Рашникова. Остання у цьому списку є безумовною рекордсменкою довжини – 140 метрів.

Аналіз сигналів з бортів яхт показує, що багато з перерахованих суден вже більше місяця не потрапляли у поле зору систем стеження. Хоча очевидці бачили їх неподалік популярних курортів. Наприклад, зникла Alfa Nero минулого тижня була помічена у водах Антигуа, переплутати її чорний корпус, що виділяється, з іншим човном нереально.

На яхтах російських олігархів вимикають обладнання автоматичної ідентифікаційної системи (АІС). Ця система використовується в судноплавстві не тільки для ідентифікації судів та визначення курсу проходження, але і для розуміння їхніх габаритів. Систему теоретично можна поставити на стоп, проте допускається це лише за спеціальним дозволом. Тому що відключення такої системи створює небезпеку для судноплавства.

Однак, як ми знаємо, чиясь безпека росіян турбує в останню чергу.

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