Російські орки воюють з українцями в туфлях та підкидають у наші будинки зношені черевики (фото)

"Друга армія світу" професійно "демілітаризує" Україну у туфлях.
Такі кадри можна побачити у соцмережах сьогодні. На знімку знято російського солдата, одягненого у військову форму і взутого в чорні шкіряні туфлі, зовсім не придатні для такої діяльності, як війна.
Втім, швидше за все, російський солдат просто перевзувся в чиєсь взуття, вкравши його в українців. Один із мешканців Бучі, який побував у своєму будинку на Київщині після того, як його звільнили від окупантів, поділився з нами своєю знахідкою. Він знайшов на порозі свого будинку пару взуття російських військових.
Рвані, стоптані черевики залишили йому, прихопивши натомість його особисте взуття. Мабуть, у росіян все так погано з обмундируванням, що вони намагаються знайти заміну того взуття, яке їм видали на батьківщині. До такого стану чоботи навряд чи могли дійти після місяця носіння навіть у місцях найактивніших бойових дій.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, як під час зачистки Іванківського району Київської області знайшли тапки російських окупантів, зроблені своїми руками зі шматка дерева. Українці посміялися зі знахідки в коментарях і назвали її російським імпортозаміщенням.
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