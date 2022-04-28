Російські орки воюють з українцями в туфлях та підкидають у наші будинки зношені черевики (фото)

Російські орки воюють з українцями в туфлях та підкидають у наші будинки зношені черевики (фото)

"Друга армія світу" професійно "демілітаризує" Україну у туфлях.

Такі кадри можна побачити у соцмережах сьогодні. На знімку знято російського солдата, одягненого у військову форму і взутого в чорні шкіряні туфлі, зовсім не придатні для такої діяльності, як війна.

Втім, швидше за все, російський солдат просто перевзувся в чиєсь взуття, вкравши його в українців. Один із мешканців Бучі, який побував у своєму будинку на Київщині після того, як його звільнили від окупантів, поділився з нами своєю знахідкою. Він знайшов на порозі свого будинку пару взуття російських військових.

Взуття російських військових

Рвані, стоптані черевики залишили йому, прихопивши натомість його особисте взуття. Мабуть, у росіян все так погано з обмундируванням, що вони намагаються знайти заміну того взуття, яке їм видали на батьківщині. До такого стану чоботи навряд чи могли дійти після місяця носіння навіть у місцях найактивніших бойових дій.

Взуття російських військових

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як під час зачистки Іванківського району Київської області знайшли тапки російських окупантів, зроблені своїми руками зі шматка дерева. Українці посміялися зі знахідки в коментарях і назвали її російським імпортозаміщенням.

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