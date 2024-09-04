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"Російський нападник хоче завдати болю": Олена Зеленська показала наслідки ракетних ударів по українських містах

"Російський нападник хоче завдати болю": Олена Зеленська показала наслідки ракетних ударів по українських містах

"Російський нападник хоче завдати болю": Олена Зеленська показала наслідки ракетних ударів по українських містах

Олена Зеленська / Фото: Instagram Олени Зеленської

Росія цинічно б'є по цивільних об'єктах і житлових кварталах.

Олена Зеленська на своїй сторінці в Instagram опублікувала знімки наслідків ворожих ракетних атак по Львову і Полтаві.

© Instagram Олени Зеленської
Фото: Instagram Олени Зеленської
© Instagram Олени Зеленської
Фото: Instagram Олени Зеленської
© Instagram Олени Зеленської
Фото: Instagram Олени Зеленської

"Навіть під час важкої оборони бувають дні, коли особливо тяжко. Саме такі ці перші дні вересня. Суми, Львів, Кривий Ріг, Полтава…

Цього й хоче російський нападник – завдати болю. 

Але йому ніколи не вдасться завдати нам ще й відчаю та безнадії – доки ми разом, доки допомагаємо одне одному, стежимо за власним ментальним станом і підтримуємо його в інших, доки нам не байдуже. 

Бережімо одне одного й себе. Будьмо добрішими та чуйнішими до тих, хто поряд, до своїх. 

Бо перемога не тільки в стійкості, а й у людяності. Ми людяні. Ми переможемо", – написала перша леді у дописі.

© Instagram Олени Зеленської
Фото: Instagram Олени Зеленської
© Instagram Олени Зеленської
Фото: Instagram Олени Зеленської
© Instagram Олени Зеленської
Фото: Instagram Олени Зеленської

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