"Російський нападник хоче завдати болю": Олена Зеленська показала наслідки ракетних ударів по українських містах

Росія цинічно б'є по цивільних об'єктах і житлових кварталах.
Олена Зеленська на своїй сторінці в Instagram опублікувала знімки наслідків ворожих ракетних атак по Львову і Полтаві.
"Навіть під час важкої оборони бувають дні, коли особливо тяжко. Саме такі ці перші дні вересня. Суми, Львів, Кривий Ріг, Полтава…
Цього й хоче російський нападник – завдати болю.
Але йому ніколи не вдасться завдати нам ще й відчаю та безнадії – доки ми разом, доки допомагаємо одне одному, стежимо за власним ментальним станом і підтримуємо його в інших, доки нам не байдуже.
Бережімо одне одного й себе. Будьмо добрішими та чуйнішими до тих, хто поряд, до своїх.
Бо перемога не тільки в стійкості, а й у людяності. Ми людяні. Ми переможемо", – написала перша леді у дописі.
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