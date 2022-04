Російський олігарх про війну та санкції: "Чиновники шоковані, їхні діти не поїдуть на Середземне море"

Засновник "Тінькофф-банку" Олег Тіньков виступив із засудженням війни Росії в Україні. У досить, треба визнати, своєрідної манері.

Останнім часом дедалі частіше звучать дискусії щодо "не таких росіян", які нібито проти війни і дуже підтримують Україну. Але практика показує, що майже у всіх "хороших росіян", які засуджують агресію своєї країни, є для цього особиста мотивація, зазвичай, не пов'язана з гуманізмом та безкорисливою любов'ю до України.

Колишній мільярдер Олег Тіньков, котрий сильно збіднів за останній рік, виступив із засудженням війни в Україні ще наприкінці лютого. Але це не врятувало його від потрапляння до списку санкцій Великобританії вже в березні. Пізніше частину санкцій таки зняли. Бізнесмену дозволили в'їзд до Великобританії, а його яхтам і літакам не загрожує арешт. У Тинькова є 77-метрова яхта-криголам La Datcha, яка оцінюється в 110 мільйонів доларів.

Але, мабуть, частина санкцій все ж таки заважає Тінькову жити, тому він виступив ще раз на ту ж тему, і, як це зазвичай буває у росіян, з досить дивним посилом:

"Я не бачу жодного бенефіціара цієї шаленої війни! Гинуть невинні люди та солдати.

Генерали, прокинувшись з похмілля, зрозуміли, що в них гавно-армія. А звідки армія буде хороша, якщо все інше в країні гавно й погрузло в ніпотизмі, холуйсті та чиноповажанні? Кремлівські чиновники шоковані, що не тільки вони, а й їхні діти тепер влітку не поїдуть на Середземне море. Бізнесмени намагаються рятувати залишки майна. Звичайно є дебіли, що малюють Z, але дебілів у будь-якій країні 10%. 90% росіян ПРОТИ цієї війни! Dear “collective West” please give Mr. Please be more rational and humanitarian"

Наприкінці свого посту Тіньков закликає "колективний Захід" бути гуманнішим і раціональнішим і дозволити Путіну, зупинивши бійню, зберегти обличчя.

Досить дивне посилання, не думаєте?

Прямо навіть шкода стає російських олігархів, та їхні відчайдушні спроби всидіти одразу на всіх стільцях, що розвивають у них неймовірну гнучкість і спритність, але, зазвичай, призводять до зворотних результатів, вони стають ізгоями одразу скрізь.