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Росію виключили із Міжнародного кінофестивалю в Торонто

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Росію виключили із Міжнародного кінофестивалю в Торонто

Кінофестиваль у Торонто / Associated Press

Міжнародний кінофестиваль у Торонто цього року не запрошуватиме представників Росії, збільшивши представництво України.

Про це заявив оргкомітет фестивалю, пише Укрінформ.

"Міжнародний кінофестиваль у Торонто припиняє участь кіноорганізацій та ЗМІ, що підтримуються російською державою, а також російських культурних послів та делегацій, пов'язаних із Фестивалем.

Втілюючи це, ми спробуємо посилити голоси українських та незалежних російських кіновиробників, які продовжують поглиблювати наше розуміння конфлікту у регіоні", — йдеться у поширеному повідомленні.

Організатори фестивалю заявили, що "виступають проти російського вторгнення до України". "Ми сподіваємося на швидке повернення до миру та стабільності в регіоні та висловлюємо свою підтримку народу України та тим жителям Росії, які виступають проти цього нападу", — запевнили організатори.

Міжнародний кінофестиваль у Торонто відбувається щорічно на початку вересня. І 2022 року відбудеться в 47-й раз.

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, з ранку 24 лютого до ранку 3 березня військам країни-загарбника Росії було завдано таких втрат:

  • особового складу – близько 9000 осіб,
  • танків ‒ 217,
  • бойових броньованих машин – 900,
  • артилерійських систем – 90,
  • РСЗВ — 42,
  • кошти ППО – 11,
  • літаків – 30 од. (інформація уточнюється),
  • вертольотів – 31 (інформація уточнюється),
  • автомобільної техніки — 374,
  • легкі швидкісні катери — 2,
  • цистерн з ПММ — 60,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3.

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як розпочиналася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню:

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