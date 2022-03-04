Росію виключили із Міжнародного кінофестивалю в Торонто

Міжнародний кінофестиваль у Торонто цього року не запрошуватиме представників Росії, збільшивши представництво України.

Про це заявив оргкомітет фестивалю, пише Укрінформ.

"Міжнародний кінофестиваль у Торонто припиняє участь кіноорганізацій та ЗМІ, що підтримуються російською державою, а також російських культурних послів та делегацій, пов'язаних із Фестивалем.

Втілюючи це, ми спробуємо посилити голоси українських та незалежних російських кіновиробників, які продовжують поглиблювати наше розуміння конфлікту у регіоні", — йдеться у поширеному повідомленні.

Організатори фестивалю заявили, що "виступають проти російського вторгнення до України". "Ми сподіваємося на швидке повернення до миру та стабільності в регіоні та висловлюємо свою підтримку народу України та тим жителям Росії, які виступають проти цього нападу", — запевнили організатори.

Міжнародний кінофестиваль у Торонто відбувається щорічно на початку вересня. І 2022 року відбудеться в 47-й раз.