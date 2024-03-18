Роуз Генбері: хто вона така і чому їй приписують роман із чоловіком принцеси Уельської

40-річна британська колишня модель, а нині маркіза Чолмонделі багато років товаришує з принцом Вільямом і є подругою його дружини принцеси Кейт. І, варто зазначити, принцу Уельському не вперше приписують роман із цією жінкою.

Чутки про нібито романтичний зв'язок Вільяма та Роуз з'явилися після того, як британський королівський палац перестав щось розповідати про стан здоров'я принцеси Кетрін, а на публіці її бачили востаннє ще на Різдво 2023 року.

Згідно з однією з конспірологічних теорій Кейт пішла від Вільяма через те, що він закрутив роман із її подругою Роуз.

Роуз Генбері / Фото: Getty Images

Звідки почалися плітки



Все завдяки Стівену Колберту, який згадав про це у своєму "Пізньому шоу зі Стівеном Колбертом" – американському нічному токшоу на каналі CBS.

"Королівство схвильоване зникненням Кейт Міддлтон. Що ж, тепер інтернет-юзери припускають, що відсутність Кейт може бути пов'язана з романом її чоловіка та майбутнього короля Англії Вільяма", — сказав в ефірі Стівен. І понеслося. Величезна кількість мемів у соцмережах і нескінченна кількість пліток про особисте життя принца Вільяма та "трагедію" Кейт.

До речі, перші чутки про те, що принц Вільям не вірний дружині з'явилися ще 2019 року, і тоді Роуз Генбері також була замішана в цій історії. Офіційно інформацію підтверджено не було.

Стосунки Кейт та Роуз

Насправді Роуз Чолмонделі зі своїм чоловіком Девідом Чолмонделі живуть неподалік Уельських у Норфолку в історичному маєтку Гоутон-голі. Вони не просто сусідки, а й подруги. А значить і зустрічаються в приватній сімейній обстановці часто. Торік у серпні писали, що принцеса Кейт таємно повеселилася на вечірці Роуз без принца Вільяма.

Принцеса Уельська з маркізою Чолмонделі / Фото: Getty Images

Роуз на офіційних заходах королівської родини

Даму бачили на коронації короля Чарльза III, а її син лорд Олівер був почесним пажем монарха. Вона також відвідувала похорон королеви Єлизавети II 2022-го та принца Філіпа 2021-го років.

Роуз Генбері на коронації короля Чарльза III / Фото: Getty Images

Разом із принцесою Уельською маркіза Чолмонделі є покровителькою благодійної організації "Дитячі хоспіси Східної Англії".

Нагадаємо, раніше ми розповідали, з ким зустрічався принц Вільям до Кейт Міддлтон.

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