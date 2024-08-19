Royal Lodge: який вигляд має маєток принца Ендрю, з якого його ніяк не може виселити король Чарльз

Король Чарльз III вже давно мріє про те, щоб його молодший брат принц Ендрю звільнив Royal Lodge у Віндзорі та переїхав до котеджу Фрогмор, де раніше жили принц Гаррі та Меган Маркл.

Що ж це за маєток такий, звідки принца Ендрю, улюбленого сина королеви Єлизавети II, монарху ніяк не вдається видворити?

Принц Ендрю / Фото: Associated Press

Royal Lodge — це будинок, що є пам'яткою архітектури II категорії, у Великому парку Віндзор у Беркширі. Нинішня будова датується 19 століттям і була розширена у 1930-х роках для тодішнього герцога Йоркського, майбутнього короля Георга VI, його дружини Єлизавети Боуз-Лайон та двох дочок – принцес Єлизавети та Маргарет.

Маєток Royal Lodge у Віндзорі та принцеси Єлизавета та Маргарет / Фото: Getty Images

Його центральна частина складається з трьох поверхів з двоповерховими крилами, загалом близько 30 кімнат, включаючи сім спалень. Королівська каплиця Усіх Святих була збудована на території 1820-х років.

1931 року король Георг V надав Royal Lodge герцогу і герцогині Йоркським (пізніше королю Георгу VI і королеві Єлизаветі) як заміський маєток. Після смерті чоловіка короля Георга VI 1952 року королева-мати Єлизавета продовжувала використовувати будинок як одну зі своїх заміських резиденцій до самої своєї смерті. Померла вона в Royal Lodge 30 березня 2002 року, поряд з нею були її дочка, королева Єлизавета II та племінниця Маргарет Родс.

Королева-мати Єлизавета позує на території Royal Lodge у Віндзорі, 26 серпня 1946 року / Фото: Associated Press

У серпні 2003 року принц Ендрю, герцог Йоркський, середній син королеви Єлизавети II, отримав від Crown Estate договір оренди на 75 років.

Згідно з даними Wikipedia, договір оренди передбачає, що принц не може отримувати фінансову вигоду від будь-якого збільшення вартості власності, оскільки право власності належить Crown Estate. Право оренди може бути передане лише його вдові або його двом дочкам, принцесі Беатріс і принцесі Євгенії або трасту, створеному виключно в їхніх інтересах. Якщо принц скасовує договір оренди, власність повертається Crown Estate.

2008 року до Ендрю переїхала його колишня дружина Сара, герцогиня Йоркська, знову розділивши будинок з герцогом Йоркським. А 2018 року тут відбувся весільний банкет молодшої дочки Сари та Ендрю – принцеси Євгенії.

Весілля принцеси Євгенії та Джека Бруксбенка / Фото: Associated Press

2023 року з'явилися повідомлення про те, що король Чарльз мав скоротити щорічний грант Ендрю, що потенційно зробило б його нездатним оплачувати поточні витрати маєтку, і натомість йому запропонували менший за розміром котедж Фрогмор із п'ятьма спальнями. А нещодавно стало відомо, що монарх ухвалив рішення звільнити приватну охоронну команду принца Ендрю з десяти осіб в особняку Віндзор і таким чином змусити молодшого брата залишити Royal Lodge. Але поки що безуспішно.

Маєток Royal Lodge у Віндзорі / Фото: Getty Images

Король же прагне отримувати комерційний дохід від маєтку, як тільки він зможе виселити брата.

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