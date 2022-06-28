Розбрат в елітах: від прессекретаря Путіна пішла дружина

Прессекретар Путіна вже котрий місяць намагається демонструвати світові, що "вождь живіший за всіх живих". А тим часом особисте життя самого Пєскова, кажуть, дало тріщину.

Телеграм-канал GeneralSVR(reserv) повідомив чудову новину про те, що від Пєскова пішла дружина — ексфігуристка і найбагатша дружина російського чиновника Тетяна Навка.

Тетяна Навка / Фото: Getty Images

"На тлі постійних зрад прессекретаря президента Росії Дмитра Пєскова, його дружина Тетяна Навка анонсує розрив стосунків. Це, звичайно, не розкол еліт, але розбрат в елітах теж щонайменше цікавий", — пише канал.

Навка вийшла заміж за Пєскова 2015 року. В Мережі почали з'являтися чутки про розлучення пари нібито через те, що подружжя почало рідко з'являтися на публіці разом. Хоча раніше регулярно це робило. У пари є спільна донька Надія. До речі, перш ніж познайомитися з Пєсковим, Навка часто змінювала чоловіків і не особливо переживала, що забирала їх із родин.

Пєсков та Навка / Фото: like-a.ru

Хто така Тетяна Навка та чому її називають елітною шахрайкою, читайте тут. Ексспортсменка, до речі, прожила на "ненависному" Росією Заході аж 15 років. А народилася в українському місті Дніпропетровську та була чемпіонкою України серед юніорів з фігурного катання.

У березні 2022 року США та Японія запровадили санкції проти Навки у зв'язку із вторгненням Росії до України. А від червня 2022 року ексспортсменка — під персональними санкціями Євросоюзу.

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