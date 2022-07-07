Розбрат в елітах: путінські олігархи влаштовують саботаж диктатору

Російська еліта руйнується, як картковий будинок. Не так швидко, як нам хотілося б, але очевидно, що в ній відбуваються певні процеси, які можуть призвести до краху путінського режиму.

Після вторгнення Росії до України "друзі" Путіна зіткнулися із санкціями у Великій Британії, США та країн Європейського союзу. Одним із них став наближений до Путіна олігарх Алішер Усманов, статки якого оцінюються в 19 мільярдів доларів.

Вчора ми писали, що Усманов офіційно розлучився з дружиною Іриною Віннер-Усмановою – відомою у кулуарах персоною, яка була першою тренеркою коханки Путіна – гімнастки Аліни Кабаєвої. До речі, саме з легкої руки сім'ї Усманових Путіна і познайомили із тодішньою його фавориткою. Як тоді, так і зараз диктатор має ніжні почуття до спортсменок.

Телеграм-канал Generall SVR розповів деякі подробиці гучного розлучення Усманова та Віннер.

Алішер Усманов та Ірина Віннер-Усманова / Фото: Associated Press

"Вчора стало відомо, що після тридцяти років шлюбу розлучилися Алішер Усманов та Ірина Віннер. Це було б абсолютно рядовою подією, але є обставини, які дозволяють сказати, що з розпадом цього шлюбу завершується епоха згоди і починається хаотичний рух, який призведе до кризи в елітах і в результаті до їхнього глобального розколу", — пише канал.

Далі розповідають подробиці про те, що шлюб Усманова і Віннер був дуже вигідним симбіозом для обох. І ось чому.

Віннер як звідниця постачала дівчат до Кремля, обзаводилася при цьому зв'язками, а Усманов цими зв'язками вдало користувався, заробляючи гроші. Стосунки Путіна і Кабаєвої швидко розвивалися і переросли в щось більше, ніж просто захоплення, а Віннер і Усманов стали близькими і бажаними людьми в президентському оточенні. Аліна Кабаєва завжди з особливими почуттями ставилася до Ірини Віннер та її, тоді ще майбутній співмешканець Володимир Путін також перейнявся симпатією до Віннер і таким чином зблизився з Усмановим, який у підсумку став одним із довірених осіб та "гаманців" президента. Вхід у пул мільярдів і як наслідок одного з найбагатших людей Росії для Усманова став можливим завдяки знайомству з президентом Путіним. Сам Усманов на той час не заперечував позитивну роль Путіна у швидкому зростанні його добробуту", - пише канал.

Путін та Ірина Віннер-Усманова / Фото: Associated Press

Стверджується, що саме до Аліни Кабаєвої звернулася Віннер за допомогою (ймовірно, йшлося про розлучення та поділ майна), щоб ексгімнастка сприяла тому, щоб Путін вплинув на Усманова. Саме це президент і зробив, запропонувавши олігарху погодитися з умовами розлучення та не ображати ексдружину Ірину.

Аліна Кабаєва / Фото: Getty Images

Ходять і інші чутки в кулуарах, мовляв Усманов останній з тих, хто готовий дотримуватися рекомендацій президента, адже більшість наближених до диктатора осіб дивляться на такі рекомендації президента в кращому разі філософськи, а то й зовсім їх саботують.

"Путін перестає бути "єдиним і справедливим" суддею у вирішенні суперечок і конфліктів усередині еліт. Найближчим часом це стане просто очевидним для всіх, а там і кінець епохи Путіна не за горами, безславний кінець", — пише канал.

Ігор Сєчін та Алішер Усманов / Фото: Associated Press

Раніше цей телеграм-канал повідомляв про те, що дружина Дмитра Медведєва звернулася до Путіна з проханням посприяти її розлученню з чоловіком. А до самого Дмитра після невдалої спроби суїциду приставили особистого психіатра.

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