Розчарування року: Девід Бекхем не отримав бажаного звання від короля Чарльза

Девіду Бекхему не вдалося отримати лицарське звання від короля Чарльза 2024 року.

У понеділок увечері було оголошено список нагороджених лицарським званням, а це понад 1200 осіб у всій Великій Британії. Девіда Бекхема серед цих людей не було.

Спекуляції про те, чи отримає колишній футболіст таку честь не вщухають відколи король Чарльз III зійшов на престол. Однак Бекхему все ще не вдалося потрапити до списку, незважаючи на добрі стосунки з королівською родиною. Цього року Бекхем та його дружина Вікторія навіть були запрошені до Букінгемського палацу на один із державних прийомів короля.

Вікторія та Девід Бекхеми на прийомі в Букінгемському палаці / Фото: Getty Images

Нагадаємо, 2003 року Девід Бекхем отримав орден Британської імперії від королеви Єлизавети II і від того часу більше не отримував інших нагород.

Як пише express.co.uk, цього року честі удостоїлася бігунья Кілі Годжкінсон, яка була названа Спортивною особистістю року за версією BBC 2024, і гірський велосипедист Том Підкок після Олімпіади в Парижі, а також звання отримав Гарет Саутгейт — колишній тренер збірної Англії, що пішов у відставку на початку літа.

Король Чарльз та Девід Бекхем / Фото: Instagram Девіда Бекхема

Впевнені, Девід Бекхем, який зараз перебуває на відпочинку з родиною в Маямі, не впадає у відчай.

Нагадаємо, цього року Девід Бекхем став послом фонду The King's Foundation короля Чарльза ІІІ. Королівський фонд щорічно пропонує освітні курси приблизно для 15 000 студентів, а також програми здоров'я та добробуту.

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