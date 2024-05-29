Розчулила шанувальників: племінниця принцеси Діани показала дитяче фото з сестрами

Леді Амелія Спенсер опублікувала у Instagram милі дитячі знімки.
На знімку Амелія знята зі своєю сестрою-близнюком Елізою та їхньою старшою сестрою Кітті Спенсер у шкільні роки. А підписала фото так:
"З архіву. Нічого не змінилося".
Зараз три сестри так само дружні, як і раніше, нещодавно ось відпочивали в італійській Венеції всі разом і Амелія ділилася цими кадрами у своєму блогу.
Також Амелія показувала романтичні кадри з її чоловіком, коли вони відсвяткували 15-ту річницю від початку їхніх стосунків. Пара зустрічалася багато років, перш ніж минулого року зіграти весілля в Південній Африці.
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