Розчулилася до сліз: королеву Каміллу заскочили в особливий момент під час візиту на Самоа

Королева Камілла цього дня з'явилася на публіці у сукні з чорно-білим принтом від Fiona Clare, у неї на шиї був барвистий вінок із квітів, а в руках вона тримала віяло. Королівське подружжя відвідало церемонію, організовану для них місцевими жителями, на якій Її Величність зворушилася до сліз.

Королева Камілла / Фото: Associated Press

Король і королева отримали від мешканців села оберемки подарунків. Король Чарльз, виступаючи перед публікою, сказав:

Королева Камілла / Фото: Associated Press

"Я завжди буду відданий цій частині світу і сподіваюся, що проживу досить довго, щоб знову повернутися і побачити вас. Ми відвеземо з собою, я обіцяю вам, дуже особливі спогади про наш час тут. Ми дякуємо вам за наші чудові подарунки", — цитує слова монарха Daily Mail.

Королева Камілла / Фото: Associated Press

Нагадаємо, раніше ми розповідали, де королева Камілла провела свою відпустку перед тим, як вирушити в тур із королем Чарльзом.

Королева Камілла / Фото: Associated Press

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