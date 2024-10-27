Розчулилася до сліз: королеву Каміллу заскочили в особливий момент під час візиту на Самоа

Король Чарльз і королева Камілла тепло попрощалися з Самоа, завершивши свій королівський тур.
Королева Камілла цього дня з'явилася на публіці у сукні з чорно-білим принтом від Fiona Clare, у неї на шиї був барвистий вінок із квітів, а в руках вона тримала віяло. Королівське подружжя відвідало церемонію, організовану для них місцевими жителями, на якій Її Величність зворушилася до сліз.
Король і королева отримали від мешканців села оберемки подарунків. Король Чарльз, виступаючи перед публікою, сказав:
"Я завжди буду відданий цій частині світу і сподіваюся, що проживу досить довго, щоб знову повернутися і побачити вас. Ми відвеземо з собою, я обіцяю вам, дуже особливі спогади про наш час тут. Ми дякуємо вам за наші чудові подарунки", — цитує слова монарха Daily Mail.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, де королева Камілла провела свою відпустку перед тим, як вирушити в тур із королем Чарльзом.
Читайте також:
- У рожевій туніці та білих штанях: королева Камілла прибула з чоловіком на Самоа
- У блакитній сукні та туфлях Chanel: королева Камілла відвідала ботанічний сад із Чарльзом
- Королева Камілла страждає найпоширенішою фобією: що це