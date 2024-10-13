Розділяє його з батьком Вільямом: дядько принца Джорджа розповів про улюблене хобі спадкоємця престолу

Майк Тіндалл поділяє любов до футболу зі своїм племінником принцом Джорджем – старшим сином принца Вільяма та принцеси Кейт.
У новому інтерв'ю виданню The Telegraph колишній професійний гравець у регбі, одружений з дочкою принцеси Анни — Зарою Тіндалл, розповів про пристрасть 11-річного Джорджа до футболу.
"Джордж любить футбол. Я багато разів грав із ним у саду", — розповів виданню 45-річний Майк. "Він також захоплений командою "Астон Вілла" (за неї вболіває і його батько Вільям). Де б він не був, він сяде і подивиться цю гру". До речі, принц Вільям часто бере сина Джорджа на футбольні матчі.
Також Майк розповів, що всі члени родини Уельських захоплюються тим чи іншим видом спорту. Принцеса Уельська Кейт, наприклад, любить біг. Також ми знаємо, що принцеса Шарлотта займається танцями та любить балет, а принц Вільям розповідав, що їхній молодший син Луї любить крикет.
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