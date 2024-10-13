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Розділяє його з батьком Вільямом: дядько принца Джорджа розповів про улюблене хобі спадкоємця престолу

Розділяє його з батьком Вільямом: дядько принца Джорджа розповів про улюблене хобі спадкоємця престолу

Принц Джордж із батьком Вільямом / Фото: Associated Press

Майк Тіндалл поділяє любов до футболу зі своїм племінником принцом Джорджем – старшим сином принца Вільяма та принцеси Кейт.

У новому інтерв'ю виданню The Telegraph колишній професійний гравець у регбі, одружений з дочкою принцеси Анни — Зарою Тіндалл, розповів про пристрасть 11-річного Джорджа до футболу.

Принцеса Кейт, принц Вільям та принц Джордж на футбольному матчі / © Getty Images
Принцеса Кейт, принц Вільям та принц Джордж на футбольному матчі / Фото: Getty Images

"Джордж любить футбол. Я багато разів грав із ним у саду", — розповів виданню 45-річний Майк. "Він також захоплений командою "Астон Вілла" (за неї вболіває і його батько Вільям). Де б він не був, він сяде і подивиться цю гру". До речі, принц Вільям часто бере сина Джорджа на футбольні матчі.

Принц Вільям та принц Джордж / © Getty Images
Принц Вільям та принц Джордж / Фото: Getty Images

Також Майк розповів, що всі члени родини Уельських захоплюються тим чи іншим видом спорту. Принцеса Уельська Кейт, наприклад, любить біг. Також ми знаємо, що принцеса Шарлотта займається танцями та любить балет, а принц Вільям розповідав, що їхній молодший син Луї любить крикет.

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