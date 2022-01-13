Розглядаємо образ: із королевою Матильдою стався перший модний конфуз у новому році

Бельгійська королева Матильда розпочала виконання своїх королівських обов'язків у новому році.
Днями королева Матильда відвідали студію PARTS у Брюсселі (студію досліджень та навчання виконавчого мистецтва). Її Величність побувала у балетному класі, переглянула презентацію та поспілкувалася з іноземними студентами.
Королева мала гарний вигляд і була одягнена в картатий костюм, чорні напівпрозорі колготи та червоні туфлі-човники. Образ красивий і дуже елегантний, але з взуттям Матильда явно прогадала. Туфлі сидять на ногах так, наче сильно тиснуть королеві, а їхні носи взагалі зчесані.
Це перший королівський конфуз цього року. Раніше Матильда за таким не була помічена. Лише одного разу вона вийшла в світ у дуже незручній сукні з тонкої тканини, яка при найменшому пориві вітру прилипала до тіла. Фото цього конфузу ви можете подивитися тут.
Ну, а ми чекаємо з нетерпінням на 29 січня, цього дня королева Бельгії Матильда відсвяткує своє 49-річчя.
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