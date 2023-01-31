Рожеве пальто і золотий клатч: ніжний образ нової першої леді Чехії у день виборів

На президентських виборах у Чехії переміг Петр Павел - колишній генерал, який активно підтримував і підтримує Україну у її протидії російському вторгненню. У день оголошення результатів другого туру президентських виборів у Празі його підтримувала його дружина – Єва Павлова. Пропонуємо розглянути її образ цього дня.

Єва Павлова і Петр Павел / Фото: Associated Press

Єва Павлова і Петр Павел / Фото: Associated Press

Павлова обрала для такої події ніжний аутфіт. На ній було елегантне рожеве пальто і великими накладними кишенями.

Єва Павлова / Фото: Associated Press

Під верхнім одягом на Єві була закрита приталена сукня пудрового відтінку, яку вона поєднала з туфлями кольору металік на невисоких шпильках. До сукні перша леді прикріпила квіткову брошку.

Єва Павлова / Фото: Associated Press

Перша леді зробила акуратне укладання, ніжний макіяж і прикрасила вуха лаконічними сережками. В руці вона тримала золотий клатч.

Єва Павлова / Фото: Associated Press

Нагадаємо, Єві Павловій 58 років. І вона є кадровою військовою - підполковницею у відставці.

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