Рожеве пальто і золотий клатч: ніжний образ нової першої леді Чехії у день виборів

Дружина новообраного президента Чехії продемонструвала гарний аутфіт.
На президентських виборах у Чехії переміг Петр Павел - колишній генерал, який активно підтримував і підтримує Україну у її протидії російському вторгненню. У день оголошення результатів другого туру президентських виборів у Празі його підтримувала його дружина – Єва Павлова. Пропонуємо розглянути її образ цього дня.
Павлова обрала для такої події ніжний аутфіт. На ній було елегантне рожеве пальто і великими накладними кишенями.
Під верхнім одягом на Єві була закрита приталена сукня пудрового відтінку, яку вона поєднала з туфлями кольору металік на невисоких шпильках. До сукні перша леді прикріпила квіткову брошку.
Перша леді зробила акуратне укладання, ніжний макіяж і прикрасила вуха лаконічними сережками. В руці вона тримала золотий клатч.
Нагадаємо, Єві Павловій 58 років. І вона є кадровою військовою - підполковницею у відставці.
Читайте також: