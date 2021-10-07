Рожеві жакети, обтислі сукні і яскравий манікюр: образи коханої Саакашвілі у Верховній Раді

Рожеві жакети, обтислі сукні і яскравий манікюр: образи коханої Саакашвілі у Верховній Раді

Діловий стиль 30-річної Єлизавети Ясько характеризується стриманістю, лаконічністю та жіночністю.

Останнім часом увага ЗМІ та суспільства прикута до експрезидента Грузії Міхеіла Саакашвілі та народної депутатки від партії "Слуга народу" - Єлизавети Ясько, між якими закрутився роман. Тож ми вирішили розглянути образи політикині, в яких вона з'являється у стінах парламенту.

Пані Ясько часто можна побачити у Верховній Раді у яскравих жакетах. Найбільше вона любить носити приталені жакети рожевих відтінків – від блідого до насичено-малинового.

Єлизавета Ясько / УНІАН

Єлизавета Ясько / УНІАН

Є у її гардеробі і скромніші варіанти – чорний та укорочений коричневий.

Єлизавета Ясько / УНІАН

Єлизавета Ясько / УНІАН

Жакети Єлизавета носить або зі штанями, або одягає їх поверх суконь.

Єлизавета Ясько / УНІАН

Сукні, до речі, вона носить зазвичай обтислі, які підкреслюють її струнку фігуру.

Народна депутатка обирає психоделічні принти, у дрібний горошок та у клітинку.

Єлизавета Ясько / УНІАН

Єлизавета Ясько / УНІАН

Ясько також може поєднати ділові штани зі світшотом цікавого рельєфу.

Єлизавета Ясько / УНІАН

Політикиня ходить переважно з розпущеним волоссям. Хоча інколи може його зібрати у низький хвіст чи пучок.

Єлизавета Ясько / УНІАН

У макіяжі вона обирає натуральність. Лише раз ми помітили її у парламенті з червоною помадою на губах.

Єлизавета Ясько / УНІАН

Єлизавета любить робити манікюр. Щоразу вона демонструє різні кольори на ньому: золотистий, бордовий, кораловий, темно-зелений та фіолетовий.

Нагадаємо, раніше Ясько розповіла, що зустрічається з Саакашвілі більше року, і він вже розлучився з дружиною Сандрою Рулофс, хоча офіційно вони про це не повідомляли.

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