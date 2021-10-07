Рожеві жакети, обтислі сукні і яскравий манікюр: образи коханої Саакашвілі у Верховній Раді

Діловий стиль 30-річної Єлизавети Ясько характеризується стриманістю, лаконічністю та жіночністю.
Останнім часом увага ЗМІ та суспільства прикута до експрезидента Грузії Міхеіла Саакашвілі та народної депутатки від партії "Слуга народу" - Єлизавети Ясько, між якими закрутився роман. Тож ми вирішили розглянути образи політикині, в яких вона з'являється у стінах парламенту.
Пані Ясько часто можна побачити у Верховній Раді у яскравих жакетах. Найбільше вона любить носити приталені жакети рожевих відтінків – від блідого до насичено-малинового.
Є у її гардеробі і скромніші варіанти – чорний та укорочений коричневий.
Жакети Єлизавета носить або зі штанями, або одягає їх поверх суконь.
Сукні, до речі, вона носить зазвичай обтислі, які підкреслюють її струнку фігуру.
Народна депутатка обирає психоделічні принти, у дрібний горошок та у клітинку.
Ясько також може поєднати ділові штани зі світшотом цікавого рельєфу.
Політикиня ходить переважно з розпущеним волоссям. Хоча інколи може його зібрати у низький хвіст чи пучок.
У макіяжі вона обирає натуральність. Лише раз ми помітили її у парламенті з червоною помадою на губах.
Єлизавета любить робити манікюр. Щоразу вона демонструє різні кольори на ньому: золотистий, бордовий, кораловий, темно-зелений та фіолетовий.
Нагадаємо, раніше Ясько розповіла, що зустрічається з Саакашвілі більше року, і він вже розлучився з дружиною Сандрою Рулофс, хоча офіційно вони про це не повідомляли.
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