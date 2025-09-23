Розгнівала сусідів: Піппа Міддлтон влаштувала голосливе паті для чоловіка і запросила Кейт і Вільяма

Піппа і Джеймс Меттьюз / © Getty Images

Кейт Міддлтон і принц Вільям були гостями на цій вечірці, що відбулася в маєтку пари в Беркширі. Паті Піппа організувала на честь 50-річчя її чоловіка Джеймса Меттьюза.

Як пише Daily Mail, окрім принца та принцеси Уельських на заході також були присутні колишня учасниця Spice Girls Джері Голлівелл-Горнер, її чоловік, колишній керівник команди Формули-1 Red Bull Racing Крістіан Горнер, брат Джеймса — Спенсер Метьюз та його дружина.

Піппа Міддлтон / © Getty Images

За даними видання, тема вечірки була «гоночною», що відображало пристрасть Джеймса до автоспорту. Чоловік Піппи — колишній британський гонщик та член ради директорів британської команди Формули-1 Atlassian Williams Racing.

Паті почалося вдень минулої суботи, сусіди розповіли, що шум почався ще вдень з ​​демонстрації винищувача часів Другої світової війни над їхнім будинком, що стривожило місцевих жителів, які побоювалися, що це може розтривожити їхніх собак.

«Я думав, що це може статися, коли сюди переїхала Піппа. Люди з грошима», — розповів місцевий мешканець виданню.

Інший сусід сказав, що музика на вечірці гриміла до 1.30 ночі.

Джеймс Меттьюз і Піппа Міддлтон / © Getty Images

42-річна Піппа, її чоловік і троє їхніх дітей від 2022 року живуть у приватному маєтку в Західному Беркширі, неподалік резиденції Вільяма та Кейт в Аделаїдському котеджі у Віндзорі. Піппа близька до своєї сестри Кейт і часто відвідує різні королівські заходи не державного значення.