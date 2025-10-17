ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
63
Час на прочитання
1 хв

Розгубила яблука: принцесу Уельську заскочили під час кумедного моменту в саду

Нещодавно Кейт та Вільям Уельські їздили з візитом до Північної Ірландії.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Принцеса Уельська Кейт

Принцеса Уельська Кейт / © Associated Press

Одним із заходів, які відвідала тоді пара був візит на сидрову компанію Long Meadow у Крейгавоні, де принцеса Уельська допомагала збирати яблука в саду.

Журналіст Рассел Джеймс у своєму Instagram поділився милим відео принцеси, де видно, як з Кейт сталася смішна ситуація в процесі збирання врожаю та була зазнімкована реакція принцеси на неї.

Принцеса Уельська Кейт / © Associated Press

Принцеса Уельська Кейт / © Associated Press

Принцеса Уельська збирала фрукти в кошик і в процесі впустила одне яблуко, але нахилятися за ним Кейт не стала, оскільки в руках у неї був цілий кошик фруктів, вона просто усміхнулася і повернувся обличчям до камер, і це зняли на відео фотографи.

Ми також зібрали милу добірку фотографій подружжя Уельських з цієї поїздки, під час якої принцеса продемонструвала кілька нових образів.

Дата публікації
Кількість переглядів
63
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie