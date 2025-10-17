- Дата публікації
Розгубила яблука: принцесу Уельську заскочили під час кумедного моменту в саду
Нещодавно Кейт та Вільям Уельські їздили з візитом до Північної Ірландії.
Одним із заходів, які відвідала тоді пара був візит на сидрову компанію Long Meadow у Крейгавоні, де принцеса Уельська допомагала збирати яблука в саду.
Журналіст Рассел Джеймс у своєму Instagram поділився милим відео принцеси, де видно, як з Кейт сталася смішна ситуація в процесі збирання врожаю та була зазнімкована реакція принцеси на неї.
Принцеса Уельська збирала фрукти в кошик і в процесі впустила одне яблуко, але нахилятися за ним Кейт не стала, оскільки в руках у неї був цілий кошик фруктів, вона просто усміхнулася і повернувся обличчям до камер, і це зняли на відео фотографи.
Ми також зібрали милу добірку фотографій подружжя Уельських з цієї поїздки, під час якої принцеса продемонструвала кілька нових образів.