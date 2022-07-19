Розкішна: Бріжит Макрон у мереживній елегантній сукні з розрізом сходила на обід із шейхом

Перша леді Франції у вишуканому аутфіті з'явилася на офіційному обіді.
До Франції з дводенним робочим візитом приїхав президент Об’єднаних Арабських Еміратів шейх Мухаммед бін Заїд аль-Нагаян. Президент Франції Еммануель Макрон і його дружина Бріжит Макрон гостинно зустріли Його Величність у Єлисейському палаці.
Після церемонії зустрічі у них був офіційний обід у Великому Тріаноні у Версалі.
Для такої події перша леді обрала вишуканий елегантний образ. На Бріжит була чорно-біла мереживна довга сукня з розрізом і вирізами на плечах, яку вона скомбінувала з чорними туфлями на шпильках. У руці Макрон тримала чорний клатч.
Образ перша леді доповнила елегантною зачіскою, макіяжем смокі-айс, діамантовими сережками, браслетом, годинником та каблучкою з діамантами.
На церемонії зустрічі Бріжит постала у блідо-рожевій сукні прямого крою, в якій вона продемонструвала стрункі коліна.
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