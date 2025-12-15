ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
122
Час на прочитання
2 хв

Розкішна діамантова тіара, якій 146 років: що відомо про прикрасу, яку нещодавно носила принцеса Амалія

Принцеса Катаріна-Амалія надала 146-річній тіарі та намисту з діамантів сучасний вигляд на нещодавньому бенкеті в палаці.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Принцеса Катаріна-Амалія

Принцеса Катаріна-Амалія / © Getty Images

Минулого тижня принцеса брала участь у державному бенкеті на честь візиту президента та першої леді Фінляндії. Старша донька королівського подружжя Нідерландів прибула на захід в елегантній тюлевій сукні кольору шампанського від Jenny Packham з пишною спідницею і кейпом, доповнивши сучасне вбрання численними історичними діамантовими прикрасами з королівських сховищ.

Нідерландська королівська родина на бенкеті / © Getty Images

Нідерландська королівська родина на бенкеті / © Getty Images

Принцеса Амалія наділа того вечора тіару-бандо, прикрашену масивними круглими діамантами, часів королеви Еми, яка отримала її 1879 року як весільний подарунок. За даними The Court Jeweller, тіара містить понад 100 каратів діамантів і спочатку була намистом. У 1930-х роках королева Вільгельміна (прапрабабуся Амалії) перетворила намисто своєї матері на тіару, і сьогодні це одна з найгарніших прикрас королеви Максими (матері Амалії).

Принцеса Катаріна-Амалія / © Getty Images

Принцеса Катаріна-Амалія / © Getty Images

Крім тіари, принцеса Оранська вперше наділа й неймовірне намисто, яке її прапрапрабабуся отримала як весільний подарунок. За даними The Royal Watcher, покійна королева отримала від нідерландського народу діамантовий нагрудник (власне, величезну брошку) та діамантове намисто-рив’єру, коли вийшла заміж за короля Нідерландів Віллема III.

Принцеса Катаріна-Амалія / © Getty Images

Принцеса Катаріна-Амалія / © Getty Images

Величезний блідо-жовтий діамант вагою 30 карат у центрі нагрудника можна зняти та носити як кулон із намистом, як це зробила Амалія. Королева Максима надівала його так само, як і її донька, коли була присутня на бенкеті з нагоди зречення престолу своєї свекрухи, королеви Беатріск 2013 року.

Король Віллем-Олександр, принцеса Беатрікс і королева Максима на балконі Королівського палацу після зречення престолу та перед інавгурацією Віллема-Олександра 30 квітня 2013 року в Амстердамі / © Getty Images

Король Віллем-Олександр, принцеса Беатрікс і королева Максима на балконі Королівського палацу після зречення престолу та перед інавгурацією Віллема-Олександра 30 квітня 2013 року в Амстердамі / © Getty Images

Цікаво спостерігати за тим, які тіари носить на важливі заходи принцеса Оранська, якій одного дня також належить стати королевою Нідерландів.

Дата публікації
Кількість переглядів
122
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie