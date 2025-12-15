Розкішна діамантова тіара, якій 146 років: що відомо про прикрасу, яку нещодавно носила принцеса Амалія

Принцеса Катаріна-Амалія / © Getty Images

Минулого тижня принцеса брала участь у державному бенкеті на честь візиту президента та першої леді Фінляндії. Старша донька королівського подружжя Нідерландів прибула на захід в елегантній тюлевій сукні кольору шампанського від Jenny Packham з пишною спідницею і кейпом, доповнивши сучасне вбрання численними історичними діамантовими прикрасами з королівських сховищ.

Нідерландська королівська родина на бенкеті / © Getty Images

Принцеса Амалія наділа того вечора тіару-бандо, прикрашену масивними круглими діамантами, часів королеви Еми, яка отримала її 1879 року як весільний подарунок. За даними The Court Jeweller, тіара містить понад 100 каратів діамантів і спочатку була намистом. У 1930-х роках королева Вільгельміна (прапрабабуся Амалії) перетворила намисто своєї матері на тіару, і сьогодні це одна з найгарніших прикрас королеви Максими (матері Амалії).

Принцеса Катаріна-Амалія / © Getty Images

Крім тіари, принцеса Оранська вперше наділа й неймовірне намисто, яке її прапрапрабабуся отримала як весільний подарунок. За даними The Royal Watcher, покійна королева отримала від нідерландського народу діамантовий нагрудник (власне, величезну брошку) та діамантове намисто-рив’єру, коли вийшла заміж за короля Нідерландів Віллема III.

Принцеса Катаріна-Амалія / © Getty Images

Величезний блідо-жовтий діамант вагою 30 карат у центрі нагрудника можна зняти та носити як кулон із намистом, як це зробила Амалія. Королева Максима надівала його так само, як і її донька, коли була присутня на бенкеті з нагоди зречення престолу своєї свекрухи, королеви Беатріск 2013 року.

Король Віллем-Олександр, принцеса Беатрікс і королева Максима на балконі Королівського палацу після зречення престолу та перед інавгурацією Віллема-Олександра 30 квітня 2013 року в Амстердамі / © Getty Images

Цікаво спостерігати за тим, які тіари носить на важливі заходи принцеса Оранська, якій одного дня також належить стати королевою Нідерландів.