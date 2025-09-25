Розкішна й без ботоксу: королева Максима продемонструвала натуральну красу та золотий образ

Королева Максима / © Getty Images

Реклама

Її Величність королева Нідерландів продовжує перебувати у США, куди приїхала як спеціальна представниця генерального секретаря ООН з питань фінансового добробуту.

Вчора Максима виступала на сцені під час заходу «Наступні три мільярди в Генеральній Асамблеї ООН» у готелі New York Marriott у Нью-Йорку. На захід вона приїхала в золотому ансамблі — твідовому комбінезоні та короткому жакеті зверху від ME+EM, доповнивши його туфлями-човниками з замші Gianvito Rossi, які взувала днем раніше.

Королева Максима / © Getty Images

Також королева зібрала частину волосся шпилькою, відкривши лоб і не соромлячись продемонструвавши зморшки на ньому. Виразно видно, що Максима не використовує ботокс чи інші «уколи краси», щоб мати молодший вигляд.

Реклама

В інтерв’ю журналу Amsterdam Stijl візажистка Мішель Стерн розповіла: «Королеві не подобаються обличчя, схожі на маски, на яких не залишається жодного виразу. Її найголовніший секрет — це, безперечно, її усмішка. Просто заразлива і приваблива».

Свій черговий ефектний образ королева доповнила перлинними сережками-висячками, кількома браслетами на зап’ясті та годинником на чорному ремінці. У макіяжі Максима зробила акцент на очі та блиском підкреслила губи.

Принцеса Катаріна-Амалія і королева Максима / © Getty Images

Нагадаємо, у Нью-Йорку королева продемонструвала вже кілька образів. Також у цій поїздці її супроводжує донька Катаріна-Амалія, яка приїхала на цей самий захід у мініатюрній сукні.

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима та принцеса Катаріна-Амалія / © Getty Images