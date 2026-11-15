Розкішна і у військовій формі: королева Максима з сім’єю на церемонії складання присяги

Король Віллем-Олександр, королева Максима та принцеса Амалія / © Getty Images

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Завершивши підготовку як резервіста, королева Максима отримала звання підполковника Генерального штабу Королівської армії Нідерландів.

На церемонії зібралися ще 23 офіцери запасу, які, як і королева, офіційно підтвердили свою відданість Збройним силам перед генерал-лейтенантом Яном Свілленсом, командувачем армії. Слід зазначити, що захід відбувся через два дні після того, як Максима завершила заключні етапи своєї підготовки.

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Король Віллем-Олександр, королева Максима та принцеса Амалія / © Getty Images

І хоча її статус члена королівської сім'ї зазвичай передбачає її присутність на офіційних заходах, цього разу вона брала участь як звичайний військовослужбовець, який вступив до лав армії, щоб зробити свій внесок у безпеку Нідерландів.

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Присутність короля Віллема-Олександра та принцеси Амалії також додала цього дня сімейної атмосфери. Фактично, і мати, і дочка пройшли військову підготовку цього року, хоч і з різних напрямків. І це не вперше, коли сім'я супроводжує Максиму Нідерландську на цьому етапі її життя.

У травні король Віллем-Олександра, принцеси Амалія та Аріана були присутні, коли Максима отримала свій військовий берет після завершення першого етапу навчання.

Принцеса Амалія, король Віллем-Олександр, королева Максима та принцеса Аріана / © Getty Images

Все почалося в лютому минулого року, коли Королівський двір оголосив, що Максима вирішила вступити до армії як резервістка. На той момент їй було 54 роки, і вона ось-ось мала досягти граничного віку для призову, тому не хотіла упускати цю можливість. Потім вона розпочала підготовку, яка включала вправи на фізичну витривалість, самооборону, стрілянину та орієнтування на місцевості, а також вивчення військового права.

Тепер, коли цей процес завершено, королева приєднається до королівського військового двору, де служитиме як резервістка в армії, не будучи приписаною до конкретного полку.

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