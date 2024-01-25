Розкішна у смарагдовому костюмі: королева Матильда відвідала урочистий прийом

Король та королева Бельгії організували ще один новорічний прийом у замку Лакен у Брюсселі.

Цього разу Їхні Величності приймали в гостях представників НАТО та організації SHAPE (Верховного штабу союзних держав у Європі).

На прийомі королева Матильда з'явилася в смарагдовому короткому жакеті з великим коміром і ґудзиками і спідниці довжини до колін, а взула крокодилячі туфлі-човники на підборах.

Королева Матильда / Фото: Getty Images

Матильда одягла сережки з англійською застібкою та прозорим камінням, пару золотих браслетів та годинник, волосся зібрала в зачіску і зробила макіяж. Її чоловік король Філіп обрав для виходу темно-синій костюм, білу сорочку та строкату краватку.

Королева Матильда та король Філіп / Фото: Getty Images

Днем раніше королівське подружжя з'явилося на іншому урочистому прийомі, де Її Величність сяяла у синій сукні з відкритою спиною. Вбрання це Матильда носила не вперше.

Королева Матильда та король Філіп / Фото: Getty Images

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