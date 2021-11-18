Розкішна в білому: герцогиня Камілла із чоловіком Чарльзом на прийомі в Йорданії

Напередодні перельоту до Єгипту у королівської пари Великої Британії відбувся ще один офіційний захід у Йорданії.
Принц Уельський та його дружина герцогиня Корнуольська Камілла були присутні на святковому прийомі на честь їхнього візита в Аммані, Йорданія, у другий день свого турне Близьким Сходом.
Цього дня 74-річна герцогиня мала елегантний та стриманий вигляд у білому пальті-туніці та білих штанах, які доповнила туфлями на танкетці з вишивкою, а також золотим клатчем. Незмінними в її образі були кілька підвісок на шиї, а також вона одягла сережки-висячки з перлинним камінням. Вечірнє укладання та більш насичений макіяж доповнювали образ Її Високості.
Принц Чарльз з'явився перед публікою у темно-синьому костюмі, білій сорочці та світлій краватці у дрібну цятку.
Наступного дня пару вітав президент Єгипту Абдель Фаттах ас-Сісі та його дружина Ентіссар Амер у президентському палаці в Каїрі.
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