Розкішна в білому: герцогиня Камілла із чоловіком Чарльзом на прийомі в Йорданії

Розкішна в білому: герцогиня Камілла із чоловіком Чарльзом на прийомі в Йорданії

Напередодні перельоту до Єгипту у королівської пари Великої Британії відбувся ще один офіційний захід у Йорданії.

Принц Уельський та його дружина герцогиня Корнуольська Камілла були присутні на святковому прийомі на честь їхнього візита в Аммані, Йорданія, у другий день свого турне Близьким Сходом.

Цього дня 74-річна герцогиня мала елегантний та стриманий вигляд у білому пальті-туніці та білих штанах, які доповнила туфлями на танкетці з вишивкою, а також золотим клатчем. Незмінними в її образі були кілька підвісок на шиї, а також вона одягла сережки-висячки з перлинним камінням. Вечірнє укладання та більш насичений макіяж доповнювали образ Її Високості.

Герцогиня Корнуольська та принц Чарльз / Getty Images

Принц Чарльз з'явився перед публікою у темно-синьому костюмі, білій сорочці та світлій краватці у дрібну цятку.

Наступного дня пару вітав президент Єгипту Абдель Фаттах ас-Сісі та його дружина Ентіссар Амер у президентському палаці в Каїрі.

Герцогиня Корнуольська та принц Чарльз у Єгипті / Getty Images

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