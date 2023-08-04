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Розкішна жінка: 84-річна королева Софія з'явилася на публіці в костюмі з анімалістичним принтом

Автор
Юлія КаранковськаЮлія Каранковська
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Розкішна жінка: 84-річна королева Софія з'явилася на публіці в костюмі з анімалістичним принтом

Королева Софія / Фото: Getty Images

Королева вийшла у світ в ефектному вбранні і на підборах.

На Майорці відбувся традиційний літній прийом та вечеря для чиновників і представників культури Балеарських островів. На захід було запрошено понад 500 осіб.

Зустрічала високопоставлених гостей королева Летиція із чоловіком королем Філіпом VI, а також його мати королева Софія. Жінці 84 роки, але вона продовжує вражати своїм стилем та смаком.

Цього разу на публіку Софія вийшла у вільному та легкому костюмі, що складався з подовженої блузи з довгими рукавами фасону "єпископ" та широких штанів.

Королева Софія / © Getty Images
Королева Софія / Фото: Getty Images

У вбрання був анімалістичний принт, а ось доповнила вона його чорним клатчем, чорними туфлями на невисоких підборах та безліччю прикрас на зап'ястях та пальцях, а також довгим кольє на шиї.

Королева Софія / © Getty Images
Королева Софія / Фото: Getty Images

Невістка Софії – 50-річна королева Летиція – також була дивовижною. Дружина монарха одягла вишукану біло-блакитну сукню з екзотичним принтом, яка підкреслювала її витончені плечі.

Корольова Летиція / © Getty Images
Корольова Летиція / Фото: Getty Images

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Дата публікації
Перегляди
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