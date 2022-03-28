Розкішні апартаменти за 1,7 мільйона: таємна дочка Путіна "спалилася", замовляючи їжу

Поки Путін наказує вбивати українців, опозиційна команда Олексія Навального працює для того, щоб показати людям іншу правду, яку від них приховують.
Олег Ємельянов, пов'язаний з лідером опозиції Олексієм Навальним, який перебуває в ув'язненні, проаналізував зламані нещодавно записи сервісу Яндекс.Еда, які стали загальнодоступними. І з'ясувалося, що в один із пентхаусів, де передбачається живе "таємна дочка путіна" Єлизавета Кривоногих, постійно замовляли їжу.
Зламана база даних показує, що до розкішних апартаментів 19-річної Луїзи Розової (під таким псевдонімом дівчина вела блог в Instagram) регулярно привозили їжу.
Видання Daily Mail опублікувала знімки розкішного особняка в Санкт-Петербурзі, в закритому кварталі на набережній Фонтанки, побудованому німецькою будівельною компанією Engel&Voelkers як "клубний будинок" з безліччю "елітних квартир".
Будинок з висококласним дизайнерським оздобленням та меблями італійського дизайнера Роберто Молона в елегантному та легкому стилі ар-деко. У будинку вся сантехніка та кухонна техніка від провідних німецьких та італійських виробників і все продумано для створення максимального комфорту, зручності та казкової атмосфери краси, комфорту та затишку у комплексі.
Олег Ємельянов проаналізував інформацію, повідомивши, що колишня коханка Путіна Світлана Кривоногих, яка є матір'ю 19-річної Єлизавети Кривоногих, має квартиру загальною площею 400 квадратних метрів на набережній річки Фонтанки. "Дякую за наведення Луїзі Володимирівні (Розові), яка замовляла їжу за цією адресою", — каже Ємельянов і, яка, схоже, "спалила" адресу просто замовляючи собі їжу.
Ще нещодавно до західних санкцій проти Росії цей особняк коштував 1,7 мільйонів фунтів стерлінгів. За останній місяць його вартість упала до 1,28 мільйона. Нагадаємо, раніше дівчина змушена була закрити свій блог в Instagram, оскільки на неї обрушилася хвиля хейту за те, що її ймовірний батько вбиває людей в Україні.
В одному з коментарів йшлося: "Ти що, в бункері сидиш?? Як щур?", а в іншому стверджувалося, що вона "дочка вбивці та військового злочинця".
Читайте також:
- Рятуючись від санкцій: колишній зять Путіна відсвяткував ювілей із багатою донькою генерала ФСБ у Дубаї
- Активісти у Швейцарії наполегливо вимагають депортувати коханку Путіна – Аліну Кабаєву – з країни
- Шлюб не витримав санкцій: старша дочка Путіна розлучається з чоловіком
- Таємний роман "фюрера" Путіна та олімпійською чемпіонкою Кабаєвою: що про нього відомо
- Діагнози "фюрера": на що хворий Путін, п'ять версій
- Дочки "фюрера" Путіна: хто вони і що про них відомо
- Таємні діти "фюрера" Путіна: скільки їх і що про них відомо