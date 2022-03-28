Поки Путін наказує вбивати українців, опозиційна команда Олексія Навального працює для того, щоб показати людям іншу правду, яку від них приховують.

Олег Ємельянов, пов'язаний з лідером опозиції Олексієм Навальним, який перебуває в ув'язненні, проаналізував зламані нещодавно записи сервісу Яндекс.Еда, які стали загальнодоступними. І з'ясувалося, що в один із пентхаусів, де передбачається живе "таємна дочка путіна" Єлизавета Кривоногих, постійно замовляли їжу.

Єлизавета Кривоногих, фото з видаленого акаунта Луїзи Розової

Зламана база даних показує, що до розкішних апартаментів 19-річної Луїзи Розової (під таким псевдонімом дівчина вела блог в Instagram) регулярно привозили їжу.

Пентгаус, де мешкає таємна дочка Путіна / spbguru.ru/novostroyki/446-hovard-palace

Видання Daily Mail опублікувала знімки розкішного особняка в Санкт-Петербурзі, в закритому кварталі на набережній Фонтанки, побудованому німецькою будівельною компанією Engel&Voelkers як "клубний будинок" з безліччю "елітних квартир".

Пентгаус, де мешкає таємна дочка Путіна / spbguru.ru/novostroyki/446-hovard-palace

Будинок з висококласним дизайнерським оздобленням та меблями італійського дизайнера Роберто Молона в елегантному та легкому стилі ар-деко. У будинку вся сантехніка та кухонна техніка від провідних німецьких та італійських виробників і все продумано для створення максимального комфорту, зручності та казкової атмосфери краси, комфорту та затишку у комплексі.

Пентгаус, де мешкає таємна дочка Путіна / spbguru.ru/novostroyki/446-hovard-palace

Олег Ємельянов проаналізував інформацію, повідомивши, що колишня коханка Путіна Світлана Кривоногих, яка є матір'ю 19-річної Єлизавети Кривоногих, має квартиру загальною площею 400 квадратних метрів на набережній річки Фонтанки. "Дякую за наведення Луїзі Володимирівні (Розові), яка замовляла їжу за цією адресою", — каже Ємельянов і, яка, схоже, "спалила" адресу просто замовляючи собі їжу.

Пентгаус, де мешкає таємна дочка Путіна / spbguru.ru/novostroyki/446-hovard-palace

Ще нещодавно до західних санкцій проти Росії цей особняк коштував 1,7 мільйонів фунтів стерлінгів. За останній місяць його вартість упала до 1,28 мільйона. Нагадаємо, раніше дівчина змушена була закрити свій блог в Instagram, оскільки на неї обрушилася хвиля хейту за те, що її ймовірний батько вбиває людей в Україні.

Пентгаус, де мешкає таємна дочка Путіна / spbguru.ru/novostroyki/446-hovard-palace

В одному з коментарів йшлося: "Ти що, в бункері сидиш?? Як щур?", а в іншому стверджувалося, що вона "дочка вбивці та військового злочинця".

Пентгаус, де мешкає таємна дочка Путіна / spbguru.ru/novostroyki/446-hovard-palace

Пентгаус, де мешкає таємна дочка Путіна / spbguru.ru/novostroyki/446-hovard-palace

Пентгаус, де мешкає таємна дочка Путіна / spbguru.ru/novostroyki/446-hovard-palace

Пентгаус, де мешкає таємна дочка Путіна / spbguru.ru/novostroyki/446-hovard-palace

Читайте також: