Розкішні сукні і стильні костюми: 15 ефектних образів дружини Сергія Тігіпка

Алла Зіневич — жінка з чудовим почуттям стилю, яка вміє підкреслювати переваги своєї фігури.

Днями колишній віцепрем'єр України, бізнесмен і банкір Сергій Тігіпко вперше вийшов у світ зі своєю новою дружиною — 37-річною Аллою Зіневич, яка керує фармацевтичним бізнесом, рестораном і буйволячою фермою.

Подружжя відвідало конкурс краси "Міс Україна Всесвіт". На світському заході Алла продемонструвала елегантний аутфіт. Вона підкреслила струнку фігуру чорною максісукнею на тонких бретельках з сексуальним декольте. Вбрання жінка доповнила масивними сережками із зеленими краплевидним камінням.

Сергій Тігіпко та Алла Зіневич / Instagram Алли Зіневич

Тігіпко був одягнений у чорний смокінг, білу сорочку і чорний метелик. Подружжя мало гармонійний і красивий вигляд.

Елегантний лук Зіневич нам так сподобався, що ми вирішили розглянути її образи з Instagram.

Судячи з побачених аутфітів, у Алли - прекрасне почуття стилю. Вона підбирає вбрання, які підкреслюють її переваги, і завжди вдало поєднує у луках різні елементи гардероба.

Струнку фігуру Зіневич підкреслила бежевою сукнею довжини міді з сексуальним вирізом. Вбрання вона доповнила туфлями в тон.

Алла Зіневич / Instagram Алли Зіневич

Діловий аутфіт красуня продемонструвала у білій сукні-футлярі, одягнувши зверху жовтий жакет. Взута вона була у світлі човники.

Алла Зіневич / Instagram Алли Зіневич

Похизувалася Алла цікавим образом в екстравагантному жакеті зі шнурівкою на рукавах і спідниці-олівці зі шнурівкою. На талії у неї був чорний широкий шкіряний пояс.

Алла Зіневич / Instagram Алли Зіневич

Алла Зіневич / Instagram Алли Зіневич

Зухвалий і сексуальний дружина Тігіпка має вигляд у чорному кроптопі з відвертим декольте, який вона скомбінувала з плісованою прозорою спідницею кольору індиго. Талію Алла підкреслила чорним прозорим поясом.

Алла Зіневич / Instagram Алли Зіневич

Позувала жінка на камеру і в романтичній пудровій сукні з рюшами на рукавах і подолі. Пікантна зона декольте була розшита квітковими аплікаціями. Свій лук вона завершила перловими прикрасами і красивим макіяжем.

Алла Зіневич / Instagram Алли Зіневич

Алла Зіневич / Instagram Алли Зіневич

Строго, але зі смаком Зіневич має вигляд у чорному штанному костюмі, який доповнила чорними туфлями на шпильці і чорною сумочкою на ланцюжку.

Алла Зіневич / Instagram Алли Зіневич

Любить Алла вбранням підкреслювати свої стрункі ноги. Вона продемонструвала красиві ноги у кремовій сукні без бретельок, у рожевій сукні до колін, у мінівбранні, у білій короткій ажурній сукні і в бежевій атласній сукні по фігурі.

Алла Зіневич / Instagram Алли Зіневич

Алла Зіневич / Instagram Алли Зіневич

Алла Зіневич / Instagram Алли Зіневич

Алла Зіневич / Instagram Алли Зіневич

Алла Зіневич / Instagram Алли Зіневич

Алла Зіневич / Instagram Алли Зіневич

Стильний мати вигляд дружина Тігіпка може і у повсякденних джинсах. Їх вона поєднала з чорним кроптопом з пікантним декольте, накинувши зверху чорний жакет. На шиї у неї був чокер з трояндою.

Алла Зіневич / Instagram Алли Зіневич

Розкішним вийшов лук Алли у чорному топі, плісованій спідниці і жакеті, в якому вона позувала на гондолі.

Алла Зіневич / Instagram Алли Зіневич

Сексуальний Зіневич має вигляд в екстравагантному чорному прозорому вбранні, який скомбінувала з чорними ботфортами.

Алла Зіневич / Instagram Алли Зіневич

Сама елегантність Алла в обтислій білій сукні міді з чорним ажурним поясом на талії. На плечі вона накинула світле пальто. Аутфіт красуня доповнила леопардовими рукавичками і білими човниками на шпильці.

Алла Зіневич / Instagram Алли Зіневич

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