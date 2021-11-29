Розкішні ялинки, голуби та зірки: Джилл Байден красиво прикрасила Білий дім до Різдва

Перша леді США показала різдвяний декор у резиденції президента.

Перша леді США — Джилл Байден, напередодні Різдва вперше як господиня прикрасила Білий дім. Тема оформлення офіційної резиденції президента США цьогоріч – "Подарунки від серця", пише Daily Mail.

Білий дім / Associated Press

Білий дім / Associated Press

"Подарунки від серця стануть темою святкового сезону у Білому домі у 2021 році. Джерелом натхнення для цієї теми послужили невеликі добрі справи та переживання, які підняли нам настрій цьогоріч та протягом усієї пандемії", — сказала Джилл Байден.

Білий дім / Associated Press

Білий дім / Associated Press

Прикрашати Білий дім Джилл допомагало понад 100 волонтерів упродовж тижня.

Було використано 41 різдвяну ялинку, 1800 метрів стрічки, 25 вінків, понад 300 свічок, 78 тисяч вогників та понад 10 тисяч прикрас.

Білий дім / Associated Press

Білий дім / Associated Press

Знаменитий Білий дім з імбирних пряників, який виставлений у Державній їдальні, був натхненний "подякою та захопленням передовими працівниками нашої країни, які підтримували нашу країну в умовах глобальної пандемії", — йдеться у повідомленні Білого дому.

Білий дім / Associated Press

У резиденції президента також представлено виставку з восьми копій громадських будівель – лікарні, продуктового магазину, пошти, школи, заправки, церкви, пожежної частини, поліції, які не припиняли своєї діяльності під час пандемії коронавірусу.

Білий дім / Associated Press

Щоб прикрасити ці експонати, кондитери використали 11 кг глазурі, 54 кг пастили та 15 кг шоколаду.

У коридорах розвішено голуби та зірки, які символізують мир і світло – ті цінності, які несли людям працівники служб під час пандемії COVID-19.

Білий дім / Associated Press

Білий дім / Associated Press

Ялинки прикрашені світлинами Джо та Джилл Байденів, членів їхньої родини, а також знімками попередніх господарів Білого дому – колишніх президентів та їхніх дружин.

Білий дім / Associated Press

Білий дім / Associated Press

На камінах розвішені панчохи для подарунків із вишитими іменами онуків Байденів.

Білий дім / Associated Press

Президентське подружжя заявило, що вони хотіли, щоб святковий декор був зосереджений на "вірі, сім'ї та дружбі".

Білий дім / Associated Press

"Те, що ми вважаємо священним, об'єднує нас і долає відстань, час і навіть обмеження пандемії: віра, сім'я та дружба; любов до мистецтва, навчання та природи; подяка, служіння та спільнота; єдність та світ. Це дари, які пов'язують воєдино серцеві струни нашого життя. Це подарунки від серця", — написали Джо та Джилл Байдени у вітальному листі на початку пам'ятного путівника у Білому домі на 2021 рік.

Білий дім / Associated Press

Білий дім / Associated Press

Білий дім / Associated Press

Під час презентації для преси різдвяного та новорічного декору Білого дому грав оркестр морської піхоти США.

Білий дім / Associated Press

Білий дім / Associated Press

Протягом різдвяних та новорічних свят буде можливість віртуально побувати та оглянути Білий дім через Instagram, Google Maps Street View, Snapchat та інші платформи.

Білий дім / Associated Press

Білий дім / Associated Press

Білий дім / Associated Press

У нашому матеріалі можна подивитися, як минулоріч експерша леді США Меланія Трамп прикрасила Білий дім.

Раніше пані Байден урочисто зустріла різдвяну ялинку біля Білого дому. На ній було малинове пальто та перлинні прикраси.

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