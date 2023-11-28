Розкішні ялинки, іграшкова кондитерська, олені і 142 тисячі вогників: як прикрасили Білий дім до Різдва

Білий дім офіційно готовий до різдвяних свят. Джилл Байден презентувала святкове оздоблення президентської резиденції. Цьогорічна тема декору звучить так: "Магія, диво і радість". Декорації були продумані так, щоб вони викликали у дорослих справжню дитячу радість і приємні спогади з дитинства.

Джилл Байден / Фото: Associated Press

Фото: Associated Press

Фото: Associated Press

Фото: Associated Press

Першій леді допомагали прикрашати Білий дім 300 дизайнерів і декораторів. Масштаби різдвяного оздоблення просто вражають. Було використано 98 ялинок, 34 тисячі прикрас, 142 тисячі вогників, 72 віночки з червоними стрічками, понад 22 тисячі дзвіночків, 350 свічок і 4600 метрів стрічок, пише News Yahoo.

Фото: Associated Press

Фото: Associated Press

Фото: Associated Press

Фото: Associated Press

Фото: Associated Press

Тут є багато оленів, прикрас у вигляді цукерок та інших смаколиків та неймовірна кількість найрізноманітніших іграшок.

Фото: Associated Press

Фото: Associated Press

Головна ялинка, висотою 5,6 метрів, традиційно розташована у Блакитній кімнаті. Навколо неї їздить іграшковий потяг.

Фото: Associated Press

Столова Білого дому перетворилася у справжню майстерню Санти – тут і красиві ялинки, і ельфи з верстатами, різні інструменти для створення іграшок та подарунки, які чекають на свою чергу для запакування.

Особливе місце відведене для традиційного пряникового Білого дому. Для його виготовлення використали 40 аркушів тіста для цукрового печива, 40 аркушів пряничного тіста, 41 кг пастили, 14 кг шоколаду і 23 кг глазурі.

Фото: Associated Press

Китайська кімната нагадує справжню кондитерську, де продають випічку. Червона кімната присвячена святковому рукоділлю, а Вермейлівська – музиці. Тут є великі фігури оркестру морської піхоти з трубами, які обертаються.

Фото: Associated Press

Фото: Associated Press

Фото: Associated Press

Фото: Associated Press

Бібліотека перетворилась на дитячу кімнату з тематикою казок: вона прикрашена мерехтливими зірками, золотими місяцями, іграшками і книжками. Державна їдальня і Східна кімната красиво оздоблені деревами, адвент-календарями і оленями.

Фото: Associated Press

Фото: Associated Press

Фото: Associated Press

"На цьогорічні свята у Білому домі наша тема надихається тим, як діти відчувають цей святковий сезон: повністю присутні у красі та щедроті навколо себе, їхні відчуття запалені, серця відкриті для "Магії, Дива та Радості" сезону.

У нас є чарівні сани Санти, підвішені у повітрі у Великому фойє, робочий потяг, який біжить навколо офіційної ялинки Білого дому, і пряниковий Білий дім, який святкує 200-річчя улюбленого дитинства. Це була ніч перед Різдвом!

Під час канікул чекаємо на тисячі відвідувачів Білого Дому – "Народного Дому". Нехай спогади, які зробили цей сезон відпусток, нагадають нам усім про благословення, яке є нашою Нацією", – написала Джилл Байден у дописі в Instagram.

Фото: Associated Press

Фото: Associated Press

Фото: Associated Press

Фото: Associated Press

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