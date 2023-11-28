Розкішні ялинки, іграшкова кондитерська, олені і 142 тисячі вогників: як прикрасили Білий дім до Різдва

Цьогорічна тема декору – "Магія, диво і радість".
Білий дім офіційно готовий до різдвяних свят. Джилл Байден презентувала святкове оздоблення президентської резиденції. Цьогорічна тема декору звучить так: "Магія, диво і радість". Декорації були продумані так, щоб вони викликали у дорослих справжню дитячу радість і приємні спогади з дитинства.
Першій леді допомагали прикрашати Білий дім 300 дизайнерів і декораторів. Масштаби різдвяного оздоблення просто вражають. Було використано 98 ялинок, 34 тисячі прикрас, 142 тисячі вогників, 72 віночки з червоними стрічками, понад 22 тисячі дзвіночків, 350 свічок і 4600 метрів стрічок, пише News Yahoo.
Тут є багато оленів, прикрас у вигляді цукерок та інших смаколиків та неймовірна кількість найрізноманітніших іграшок.
Головна ялинка, висотою 5,6 метрів, традиційно розташована у Блакитній кімнаті. Навколо неї їздить іграшковий потяг.
Столова Білого дому перетворилася у справжню майстерню Санти – тут і красиві ялинки, і ельфи з верстатами, різні інструменти для створення іграшок та подарунки, які чекають на свою чергу для запакування.
Особливе місце відведене для традиційного пряникового Білого дому. Для його виготовлення використали 40 аркушів тіста для цукрового печива, 40 аркушів пряничного тіста, 41 кг пастили, 14 кг шоколаду і 23 кг глазурі.
Китайська кімната нагадує справжню кондитерську, де продають випічку. Червона кімната присвячена святковому рукоділлю, а Вермейлівська – музиці. Тут є великі фігури оркестру морської піхоти з трубами, які обертаються.
Бібліотека перетворилась на дитячу кімнату з тематикою казок: вона прикрашена мерехтливими зірками, золотими місяцями, іграшками і книжками. Державна їдальня і Східна кімната красиво оздоблені деревами, адвент-календарями і оленями.
"На цьогорічні свята у Білому домі наша тема надихається тим, як діти відчувають цей святковий сезон: повністю присутні у красі та щедроті навколо себе, їхні відчуття запалені, серця відкриті для "Магії, Дива та Радості" сезону.
У нас є чарівні сани Санти, підвішені у повітрі у Великому фойє, робочий потяг, який біжить навколо офіційної ялинки Білого дому, і пряниковий Білий дім, який святкує 200-річчя улюбленого дитинства. Це була ніч перед Різдвом!
Під час канікул чекаємо на тисячі відвідувачів Білого Дому – "Народного Дому". Нехай спогади, які зробили цей сезон відпусток, нагадають нам усім про благословення, яке є нашою Нацією", – написала Джилл Байден у дописі в Instagram.
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