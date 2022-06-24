Розкішний вихід: принцеса Беатріс із чоловіком відвідала Національну галерею в Лондоні

Принцеса Беатріс все частіше з'являється на публічних заходах разом зі своїм чоловіком Едоардо Мапеллі-Моцці. Вчора пара відвідала літню вечірку Національної галереї у Лондоні.

33-річна принцеса одягла блискучу білу сукню, повністю розшиту паєтками з чорним поясом на талії в тон якому було підібрано обідок у волоссі Беатріс. Вона доповнила свій образ коштовними сережками у формі крапель, тонким золотим браслетом на зап'ясті та кількома каблучками.

Беатріс зробила гарну зачіску і вечірній макіяж на обличчі. А ось нігті покривати лаком вона не стала.

Принцеса Беатріс / Фото: Getty Images

Її чоловік Едоардо був у оксамитовому смокінгу, ідеально білій сорочці та чорній краватці-метелику, і взутий у лаковані туфлі.

На вечірці збирали кошти для кампанії Національної галереї, присвяченої 200-річчю.

Принцеса Беатріс з чоловіком Едоардо / Фото: Getty Images

Минулого тижня принцеса Беатріс та її чоловік відвідали кілька разів кінні перегони Royal Ascot, а ще раніше здійснили кілька виходів під час святкування платинового ювілею королеви на початку цього місяця.

Читайте також: