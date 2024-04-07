Розкішно і красиво: мер Мадрида одружився з аристократкою — родичкою королівської родини

В Іспанії відбулася радісна та красива подія – весілля мера Мадрида Хосе Мартінеса Алмейда та аристократки – родички короля Іспанії – Терези Уркіхо-і-Морено. Вінчання відбулося в церкві Сан-Франциско де Борха, а серед багатьох присутніх був король Іспанії Хуан Карлос I, який зрікся престолу, інфанти Єлена і Крістіна та їхні діти.

Наречена одягла пряму білу вінтажну сукню з фактурної тканини. Вбрання є сімейною реліквією, але вона його доповнила фатою зі шлейфом. Раніше сукню носили її бабуся та мати.

Також наречена взула туфлі на підборах, у руках у неї був ніжний букет, а ось волосся вона зібрала в елегантний низький пучок. Тіару Тереза не одягла, але ось вуха прикрасила сережками з великим камінням.

Тереза Уркіхо-і-Морено з батьком йде до вівтаря / Фото: Getty Images

Наречений віддав перевагу класичному костюму-трійці із сюртуком та смугастими сірими штанами.

Хосе Мартінес Алмейда та Тереза Уркіхо-і-Морено / Фото: Getty Images

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