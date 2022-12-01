Розкішно та ексклюзивно: найзнаменитіші весілля президентів, їхніх рідних та друзів у Білому домі

Список тих, кому пощастило зіграти весілля у цій знаменитій резиденції не такий великий, як може здатися.

19 листопада старша онука президента США Джо Байдена – Наомі – вийшла заміж. Нареченим став юрист Пітер Ніл, з яким дівчина була заручена від вересня 2021 року.

Весілля Наомі Байден та Пітера Ніла / Фото: Getty Images

Пишне весілля зіграли на Південній галявині Білого дому. Церемонія відбулася у присутності близько 250 гостей.

Наомі йшла до вівтаря у розкішній білій сукні з мереживом від бренду Ralph Lauren та довгою фатою.

Весілля Наомі Байден та Пітера Ніла / Фото: Getty Images

З такої нагоди ми вирішили згадати, а хто ще святкував весілля в президентській резиденції. За даними Історичної асоціації Білого дому, тут було проведено лише 18 задокументованих весіль та чотири прийоми (з клятвами, проведеними в іншому місці). Фото та картини, зроблені в ті святкові дні, дійшли до наших днів не всі, але все ж таки пропонуємо поглянути на деякі.

2 червня 1886 року президент Гровер Клівленд одружився з Френсіс Фолсом у Блакитній кімнаті. Клівленд – єдиний президент США, який одружився у Білому домі.

Весілля президента США Гровера Клівленда і Френсіс Фолсом у Білому домі, Вашингтон. На зображенні мати нареченої Емма Фолсом цілує свою дочку після церемонії / Фото: Getty Images

17 лютого 1906 року Еліс Лі Рузвельт – дочка президента Теодора Рузвельта – вийшла заміж за представника Огайо Ніколаса Лонгворта у Східній кімнаті.

Президент Теодор Рузвельт (праворуч) зі своєю дочкою Еліс і зятем Ніколасом Лонгвортом з нагоди їхнього весілля / Фото: Getty Images

Декорації для весілля Еліс Рузвельт у Східному залі Білого дому / Фото: Getty Images

9 грудня 1967 року Лінда Бьорд Джонсон – дочка президента Ліндона Джонсона та першої леді Клаудії "Леді Бьорд" Джонсон – вийшла заміж за капітана Чарльза С. Робба у Східній кімнаті.

Президент Ліндон Джонсон супроводжує дочку Лінду вниз сходами перед весільною церемонією у Східному залі Білого дому / Фото: Getty Images

Згідно з виданням The Washington Post Лінда Робб говорила, що питання про те, де вона вийде заміж не стояло, адже це мав бути лише Білий дім: "Це те місце, де я жила. Це гарна обстановка. Це було легке рішення", – розповіла вона.

Лінда Джонсон та Чарльза С. Робб розрізають весільний торт / Фото: Getty Images

6 серпня 1966 року вийшла заміж ще одна дочка президента Ліндона Джонсона та першої леді Клауді – Люсі. Дружиною дівчини став Патрік Ньюджент, проте весілля відбулося у Храмі Непорочного Зачаття у Вашингтоні, а ось весільний прийом пара провела вже у Білому домі.

Люсі Джонсон і Пет Ньюджент розрізають весільний тортом у Білому домі, а президент та перша леді спостерігають за ними / Фото: Getty Images

12 червня 1971 року Тріша Ніксон – дочка президента Річарда Ніксона та першої леді Патрісії Ніксон – вийшла заміж за Едварда Фінча Кокса в Рожевому саду.

Едвард Фінч Кокс супроводжує свою наречену, Трішу Ніксон, після проходу після їхнього весілля в Рожевому саду Білого дому. / Фото: Getty Images

Тріша вирішила зробити так, щоб про її весілля довідалися всі – документи Президентської бібліотеки Ніксона включають пресрелізи з докладним описом меню на весіллі, посуду та рецепту весільного торта. Весілля висвітлювало 500 журналістів. Того вечора телерепортаж із заходу дивилися 110 мільйонів людей – понад половина населення США.

Президент Ніксон і перша леді позують із молодятами, їхньою дочкою Трішею та зятем Едвардом Фінчем Кокс, після весілля в рожевому саду / Фото: Getty Images

Також у Білому домі зіграли весілля дві дочки президента Вудро Вільсона, адміністратор та радник президента Франкліна Рузвельта, брат Гілларі Клінтон, офіційний фотограф Білого дому Піт Соуза.

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