Розкрила секрет: Меган Маркл розповіла, чому її діти люблять їсти овочі

Меган Маркл запевняє гостей свого шоу "З любов'ю, Меган", що її двоє дітей харчуються виключно корисною та здоровою їжею.

В одному з випусків герцогиня Сассекська розповіла, що щодня готує своїм двом дітям – синові Арчі та дочці Лілі – одну вегетаріанську страву на день. Також у процесі приготування Меган використовує багато свіжих овочів. А також розповіла, що робить для того, щоб її діти таку їжу з'їдали.

Герцогиня дбає про те, щоб страва була гарно подана, і в іншому епізоді вона зізналася, що, на її думку, саме тому її діти так добре їдять. "Спочатку ви їсте очима", — зазначила вона, пише Hello!.

Дочка Меган — Лілібет / Фото: Instagram Меган Маркл

Раніше Меган також розповідала, що люблять їсти на сніданок її чоловік принц Гаррі та син принц Арчі, заявивши, що бекон є улюбленою стравою у їхньому будинку.

Принц Гаррі з дочкою Лілібет / Фото: Instagram Меган Маркл

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