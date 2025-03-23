Розкрила секрет: Меган Маркл розповіла, чому її діти люблять їсти овочі

Меган Маркл запевняє гостей свого шоу "З любов'ю, Меган", що її двоє дітей харчуються виключно корисною та здоровою їжею.
В одному з випусків герцогиня Сассекська розповіла, що щодня готує своїм двом дітям – синові Арчі та дочці Лілі – одну вегетаріанську страву на день. Також у процесі приготування Меган використовує багато свіжих овочів. А також розповіла, що робить для того, щоб її діти таку їжу з'їдали.
Герцогиня дбає про те, щоб страва була гарно подана, і в іншому епізоді вона зізналася, що, на її думку, саме тому її діти так добре їдять. "Спочатку ви їсте очима", — зазначила вона, пише Hello!.
Раніше Меган також розповідала, що люблять їсти на сніданок її чоловік принц Гаррі та син принц Арчі, заявивши, що бекон є улюбленою стравою у їхньому будинку.
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