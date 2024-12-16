Розкрила секрет: Сара Йоркська розповіла, як її називає король Чарльз

У нещодавньому інтерв'ю The Sunday Times колишня дружина принца Ендрю, яка живе з ним під одним дахом у Royal Lodge, розповіла, що король Чарльз досі називає її "Фергі".

"Я знаю короля все своє життя і обожнюю його. Він добрий і змушує мене сміятися, і мені подобається, що він досі називає мене Фергі", — сказала Сара в інтерв'ю.

Також Сара розповіла про свої близькі стосунки з колишнім чоловіком, принцом Ендрю, батьком її двох дочок – принцес Беатріс та Євгенії, заявивши, що дала обіцянку завжди бути поруч з ним "у горі та радості".

Сара Йоркська та принц Ендрю / Фото: Getty Images

"Наше весілля було найкращим днем ​​у моєму житті. Але того дня я відмовилася від своєї анонімності. Я змогла це зробити, тому що любов перемагає все. Вона, як і раніше, з нами і сьогодні. Я його не підведу. Він підтримує мене так само, як і я його, Він підтримував мене і в горі, і в радості, не тільки в шлюбі або розлученні. Ми згодні у трьох принципах — спілкування, компроміс, співчуття", — каже Сара, пише express.co.uk з посиланням на інтерв'ю.

Очевидно, що у Сари зараз добрі стосунки з Чарльзом та королівською родиною. Минулого року її вперше за багато років запросили провести Різдво із сім'єю у Сандрінгемі. Цього року очікується, що Сара та Ендрю також приєднаються до монарха та інших членів його великої родини.

Сара Йоркська у Сандрінгемі 2023 року / Фото: Associated Press

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