Розкрили дату та інші подробиці: стало відомо, коли бельгійська принцеса Марія-Лаура вийде заміж

Очікується, що на цьому заході буде вся бельгійська королівська родина, а також численні члени інших європейських королівських домів.

Минулого року племінниця короля Бельгії Філіпа – Принцеса Марія-Лаура, ерцгерцогиня Австрійська-Есте – оголосила про свої заручини з британським інвестиційним банкіром Вільямом Ізві. Оскільки дівчина нині є дев'ятою у черзі на престол, їй довелося просити дозволу на шлюб у свого дядька.

Після того як дозвіл пара отримала, а Ізві вручив коханій обручку з діамантами та сапфірами, яка трохи нагадує знамениту обручку герцогині Кембриджської, стало відомо і про дату весілля - принцеса та її коханий повінчаються о 14:30 (по за брюссельским часом) у Брюссельському соборі. Вінчання в цьому соборі є давньою королівською традицією, і принцеса вирішила її не порушувати.

На церемонії буде кілька нововведень, оскільки Ізві єврей, а принцеса католичка, тому на ній буде переплетено традиції обох релігій. А ось громадянська церемонія відбудеться у Гарлемській ратуші.

Принцеса Марія-Лаура та Вільям Ізві / Фото: Getty Images

Зараз пара мешкає в Лондоні, де Марія-Лаура працює кліматичною аналітикинею у неурядовій організації Children's Investment Fund Foundation, а її наречений – аналітиком у Millennium Capital. Вільям хоч і народився в Парижі, але виріс у Лондоні, тому це місто для нього рідне. У стосунках закохані від 2015 року.

Принцеса Марія-Лаура та Вільям Ізві / Фото: Getty Images

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