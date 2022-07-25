Розкрито ім'я "королівського расиста", про якого Меган та Гаррі говорили в інтерв'ю Опрі Вінфрі

Книжка Тома Бавера "Помста: Меган, Гаррі та війна з Віндзорами" вже наробила багато галасу і, підозрюємо, королівські шанувальники про неї ще довго говоритимуть.

Книжка заснована на "інтерв'ю інсайдерів, які ніколи раніше не говорили", і в ній буде багато цікавих подробиць життя герцога і герцогині Сассекських.

Однією з тем, яку палко обговорюють зараз, є нібито висловлювання герцогині Корнуольської Камілли про сина пари Арчі. Коли Меган була вагітна, Камілла, як стверджують джерела автора книжки, пожартувала, мовляв, буде смішно, якщо у дитини буде "руде волосся афро".

Схоже, говорячи про королівського расиста в інтерв'ю Опрі Вінфрі, Гаррі та Меган мали на увазі саме Каміллу. Сасекські розповідали Опрі Вінфрі, що один із старших членів королівської родини, ім'я якого вони відмовилися назвати, запитував, наскільки "темною може бути його шкіра, коли він народиться", обговорюючи первістка пари.

Герцогиня Корнуольська та герцогиня Сассекська / Фото: Associated Press

Однак, як повідомляє Daily Mail, королівські джерела вчора переконливо спростували твердження про те, що Камілла таким чином жартувала. У Кларенс-хаусі відмовилися прокоментувати ситуацію.

Герцогиня Корнуольська та Меган Маркл / Фото: Associated Press

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У книжці-бомбі йдеться про війну в самому серці королівської сім'ї, і експерти стверджують, що вона зображує Меган Маркл як людину, яка знайшла кохання з принцом Гаррі і використала його статус для свого особистого просування. У книжці містера Бавера Меган описується як "егоїстична, маніпулятивна і вимоглива", а Гаррі - як "зіпсований, погано освічений, простоседнний і вимогливий". Він каже, що пара стала "агентами руйнування", але вважає, що тільки Меган була досить розумною, щоб виконати план.

Весілля Меган та Гаррі / Фото: Associated Press

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