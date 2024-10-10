Розкрив секрет: принц Вільям розповів, через що вдома б'ються його діти

Принц Вільям під час відвідування чергового заходу в Лондоні розповів трохи про своїх дітей – принцесу Шарлотту та принців Джорджа та Луї.

Відвідуючи захід, присвячений важливості підтримки молоді в ігровій та телевізійній індустріях, принц Вільям описав, як його власні діти влаштовують вдома буквально боротьбу за пульт від телевізора.

Принц Вільям з дітьми Джорджем, Шарлоттою та Луї / Фото: Instagram принца і принцеси Уельских

Під час бесіди зі студентом Національної школи кіно та телебачення (NFTS) Еріком Скоттом принц Вільям пожартував, що його троє дітей "завжди б'ються через пульт". Він також пожартував, що тепер так багато екранного контенту, з якого можна обирати, цитує його слова express.co.uk.

Принц Вільям / Фото: Associated Press

На заході, який було спільно організовано Британською академією кіно та телебачення (BAFTA) та Королівським африканським товариством, старший син короля Чарльза зустрівся з тими, хот отримав стипендії принца Вільяма BAFTA 2024 року та студентами, яких підтримує суспільство. Принц Уельський відвідав захід у центрі Лондона як президент організації з мистецтва.

Принц Вільям / Фото: Associated Press

Нещодавно у дітей Уельських закінчилися шкільні канікули і ми розповідали, чим вони займалися в Шотландії влітку.

Читайте також: