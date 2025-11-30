ТСН у соціальних мережах

Суспільство
32
1 хв

Розкрила секрет: дочка принцеси Анни поділилася, як планує провести Різдво із сім’єю

Дочка принцеси Анни — Зара Тіндалл — розповіла, де вона із сім’єю планує провести Різдво цього року.

Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Зара Тіндалл

Зара Тіндалл / © Getty Images

Зара повідомила, що вони проведуть свята у маєтку Сандрінгем у Норфолку з королем Чарльзом та іншими членами королівської родини.

44-річна дочка принцеси Анни та її чоловік Майк Тіндалл цього тижня побували на щорічній церемонії вручення премії Beauty Awards і розповіли про свої плани на святковий сезон.

Майкл і Зара Тіндалли / © Getty Images

Майкл і Зара Тіндалли / © Getty Images

«Нам так пощастило, Різдво завжди чудове. Ми встигаємо багато всього цікавого зробити, і це місце має приголомшливий вигляд. Ми побачимось з усіма», — сказала Зара, цитує її слова видання express.

Також Зара підтвердила, що вони з Майком відвідають щорічну різдвяну службу принцеси Уельської у Вестмінстерському абатстві 5 грудня, яку Кенсінгтонський палац анонсував раніше.

Зара Тіндалл на концерті принцеси Уельської минулого року / © Getty Images

Зара Тіндалл на концерті принцеси Уельської минулого року / © Getty Images

