Розкрито найбільший страх принца Гаррі та Меган Маркл після повернення до Британії

Меган Маркл та принц Гаррі / © Associated Press

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Принц Гаррі та Меган Маркл звикають до нового життя в Англії після несподіваного повернення туди наприкінці минулого місяця. Але, найбільші зміни відбудуться найближчими днями, коли їхні двоє дітей, семирічний Арчі та п’ятирічна Лілібет, почнуть навчатися у новій британській школі.

Як пише журнал Hello! пара прагне до того, щоб самим відвозити та забирати дітей зі школи, а не покладатися на нянь. Але це викликає серйозне занепокоєння через моменти безпеки.

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Принц Гаррі та Меган Маркл / © Getty Images

Повідомляється, що вони досі чекають на відповіді від Міністерства внутрішніх справ про те, чи отримають вони у довгостроковій перспективі будь-яку поліцейську охорону, що фінансується платниками податків.

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Син короля Чарльза роками боровся за відновлення поліцейського захисту і раніше заявляв, що не почувається у безпеці, привозячи свою родину до Великої Британії без неї. А тепер, коли родина переїхала, кажуть, він ще активніше домагається гарантування безпеки за рахунок платників податків.

Як повідомляє Telegraph, Гаррі, за наявними даними, вважає, що відмова в поліцейському захисті є свого роду «покаранням» за відмову від виконання королівських обов’язків, а затримка з відповіддю — це своєрідна «гра». І нині його найбільше непокоїть необхідність відвозити дітей до школи через одноманітний розпорядок дня та часу.

Принц Гаррі / © Associated Press

У цей час Гаррі і Меган покладаються на приватну охорону, співробітники якої не мають права носити вогнепальну зброю у Великій Британії і не мають тієї ж розвідувальної інформації, що і британська поліція.

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