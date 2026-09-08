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Розкрито найбільший страх принца Гаррі та Меган Маркл після повернення до Британії
Нещодавно родина Сассекських ухвалила рішення повернутися до Великої Британії зі своїми двома дітьми, Арчі та Лілібет, які вже цього тижня вирушать до британської школи.
Принц Гаррі та Меган Маркл звикають до нового життя в Англії після несподіваного повернення туди наприкінці минулого місяця. Але, найбільші зміни відбудуться найближчими днями, коли їхні двоє дітей, семирічний Арчі та п’ятирічна Лілібет, почнуть навчатися у новій британській школі.
Як пише журнал Hello! пара прагне до того, щоб самим відвозити та забирати дітей зі школи, а не покладатися на нянь. Але це викликає серйозне занепокоєння через моменти безпеки.
Повідомляється, що вони досі чекають на відповіді від Міністерства внутрішніх справ про те, чи отримають вони у довгостроковій перспективі будь-яку поліцейську охорону, що фінансується платниками податків.
Син короля Чарльза роками боровся за відновлення поліцейського захисту і раніше заявляв, що не почувається у безпеці, привозячи свою родину до Великої Британії без неї. А тепер, коли родина переїхала, кажуть, він ще активніше домагається гарантування безпеки за рахунок платників податків.
Як повідомляє Telegraph, Гаррі, за наявними даними, вважає, що відмова в поліцейському захисті є свого роду «покаранням» за відмову від виконання королівських обов’язків, а затримка з відповіддю — це своєрідна «гра». І нині його найбільше непокоїть необхідність відвозити дітей до школи через одноманітний розпорядок дня та часу.
У цей час Гаррі і Меган покладаються на приватну охорону, співробітники якої не мають права носити вогнепальну зброю у Великій Британії і не мають тієї ж розвідувальної інформації, що і британська поліція.