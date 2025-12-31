Розкрито суму запаморочливої зарплати принца Вільяма: скільки заробляє майбутній король Англії

Принц Вільям / © Associated Press

Герцогство Корнуолл — це титул і маєток, які він успадкував після сходження на престол його батька, короля Чарльза, 2022 року.

У річному звіті зазначено профіцит у розмірі 22,9 млн. фунтів стерлінгів (30,9 млн. доларів США) за фінансовий рік 2024-2025. Він покриває офіційні, благодійні та особисті витрати принца Вільяма, принцеси Кетрін та їхніх дітей принца Джорджа, принцеси Шарлотти та принца Луї.

Як член королівської сім’ї, що працює на корону, Вільям не отримує традиційного доходу, але його витрати значною мірою покриваються герцогством Корнуолл, маєтком, заснованим королем Едуардом III 1337 року для забезпечення спадкоємця престолу, повідомляє express.

Маєток охоплює графства Англії та Уельсу і включає землю, ферми, будинки та інше майно для забезпечення родини Вільяма. За наявною інформацією, принц Вільям сплачує прибутковий податок з усього прибутку, який він отримує від герцогства Корнуолл.