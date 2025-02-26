Розлад між Вільямом та Гаррі: королівський помічник прокоментував ситуацію

Джейсон Кнауф, який раніше працював секретарем зв'язків із громадськістю королівських братів та їхніх дружин, зробив рідкісні коментарі в новому інтерв'ю для програми "60 Minutes Australia", яка вийшла в ефір 23 лютого.

"Дуже складно виносити такі речі на публіку, але Вільям вирішив зберегти свої думки з цього приводу в таємниці, і я думаю, що всі ми, хто його знає, повинні поставитися до цього з повагою і зробити те саме", — сказав Кнауф. "Але я скажу, звичайно, це було важко та сумно, особливо для всіх нас, хто знає їх обох", — продовжив він.

Принци Вільям і Гаррі / Фото: Associated Press

Його також запитали, чи може змінитися роль принца Гаррі в королівській сім'ї, коли на престол піде його брат принц Вільям.

"Я не можу будувати припущення про майбутнє. Вони багато досягли разом, і нічого з цього у них не відібрати", — заявив секретар, цитує його слова журнал People.

Нагадаємо, розкол між принцом Вільямом та принцом Гаррі почався 2016 року, коли Вільям висловив стурбованість тим, як швидко розвиваються стосунки Гаррі з Меган Маркл. Публічно про розлад у сім'ї стало відомо 2020 року, коли Гаррі та його дружина Меган повідомили, що залишають Британію та складають із себе королівські обов'язки.

Принц Гаррі та Меган Маркл / Фото: Getty Images

Також раніше експерт висловився про роботу з Меган та Гаррі.

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