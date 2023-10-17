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"Розлучайся з Вільямом": принцесу Уельську закликали піти від її чоловіка — майбутнього короля

Автор
Ольга КузьменкоОльга Кузьменко
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"Розлучайся з Вільямом": принцесу Уельську закликали піти від її чоловіка — майбутнього короля

Принцеса Уельська на чемпіонаті з регбі у Марселі / Фото: Associated Press

У вихідні принцеса Уельська відвідувала матч з регбі у французькому Марселі.

На чемпіонат з регбі у Франції принцеса Кетрін приїхала у білому жакеті Zara та чорних штанях та мала дуже стильний вигляд. Підготувалися до зустрічі з королівською особою і французькі вболівальники.

Принцеса Уельська на чемпіонаті з регбі у Марселі / © Associated Press
Принцеса Уельська на чемпіонаті з регбі у Марселі / Фото: Associated Press

Декілька фанатів зазнімкували з плакатами в руках, на яких були написані фрази із закликом для Кейт розлучитися з принцом Вільямом.

В одного з чоловіків був плакат з написом французькою мовою: "Розлучайся і виходь за мене заміж!". Його друг поряд з ним тримав табличку з написом англійською мовою: "Ні, не він, Кейт, а я". Фотографії були опубліковані у соціальній мережі X.

Нагадаємо, раніше в ЗМІ широко поширилася новина про розставання принца та принцеси Уельських, але виявилося, що вони зовсім не розлучаються, а журналісти обговорюють їхній розрив 2007 року.

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Дата публікації
Перегляди
555
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