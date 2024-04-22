Розлучаються після 14 років шлюбу: оголошено про ще одне розлучення у королівській родині

Принц Греції Ніколаос і принцеса Греції Тетяна оголосили про те, що збираються розлучитися після 14 років шлюбу.

В офіційній заяві грецької королівської сім'ї йдеться, що принц і принцеса "складно ухвалили це рішення і виражають глибоку вдячність і повагу, які вони відчувають одне до одного, а також любов, з якою вони пройшли весь цей час. Ті ж цінності поваги та розуміння ляжуть у основу їхніх стосунків у майбутньому, стосунків глибокої та щирої дружби. Вони продовжують жити і працювати в Греції, в місці, де вони відчувають себе як вдома. Сім'я завжди буде на їхньому боці", - цитує заяву пари Hello!.

Принц Греції Ніколаос та принцеса Греції Тетяна / Фото: Getty Images

Вони одружилися 25 серпня 2010 року, і їхнє весілля було подією року, на ньому були присутні гості з європейських королівських будинків. Церемонія відбулася у монастирі Айос Ніколаос ХІХ століття. Вечірка продовжилася прийомом з видом на давню гавань на тлі кришталево чистих вод Середземного моря, що омивають пляж Гаріфало.

Хоча пара прожила у шлюбі 14 років, за час спільного життя вони не мали дітей.

Востаннє пару бачили разом 27 лютого 2024 року, коли вони були присутні у каплиці Святого Георгія у Віндзорі на службі подяки за покійним батьком Ніколаса, королем Костянтином, який помер 10 січня 2023 року.

Принц Греції Ніколаос і принцеса Греції Тетяна на службі у каплиці Святого Георгія у Віндзорі / Фото: Getty Images

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