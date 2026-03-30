- Дата публікації
-
- Категорія
- Суспільство
- Кількість переглядів
- 154
- Час на прочитання
- 2 хв
Розлучення кронпринца Гокона та принцеси Метте-Маріт: чи можливий такий варіант подій, щоб врятувати норвезьку монархію
У норвезькій королівській родині порушувалося питання про можливе розлучення кронпринцеси Метте-Маріт з кронпринцем Гоконом.
Дві нещодавні появи Метте-Маріт на публіці створили образ командної роботи в сім'ї та єдності. Але, згідно з останніми новинами, цей ідеалістичний портрет може виявитися не таким уже й ідеальним.
Син Метте-Марит перебуває у в'язниці, а пояснення щодо її зв'язку з Епштейном не переконали публіку в її невинності, тому, схоже, розлучення між Метте-Марит і кронпринцем Гоконом справді можливе, принаймні, для королівського дому, який веде переговори про його здійснення таким чином, щоб це «принесло користь монархії».
Кронпринц Гокон зовсім нещодавно з'явився на телеінтерв'ю поруч із дружиною, тримав її за руку і навіть вимовив кілька фраз, що підтримували.
«Ми маємо міцний фундамент. Ми разом уже понад 25 років. І, на щастя, нам вдалося побудувати його таким чином, щоб залишатися єдиними. А коли ви одружені, бувають хороші дні та погані дні», — сказав Гокон наприкінці розмови, додавши, що його партнерка — мудра та дуже сильна жінка, яка його кохає. На той момент ніщо не вказувало на можливе розставання.
Але, схоже, ця тема вже обговорювалася в палаці під час різних бесід,зокрема через численні зустрічі, присвячені кризі навколо Метте-Маріт. Вся сім'я намагалася розробити план дій у ситуації, розглядаючи розлучення як одне з можливих розв'язань труднощів, з якими зіткнулася корона.
Але, на думку деяких експертів, дуже близьких до королівського двору, проблема полягає в тому, що Гокон і Метте-Маріт «дуже кохають одне одного», і розлучення для них є рішенням, запропонованим палацом, щоб врятувати те, що можна, та повністю дистанціюватися від двох скандалів, пов'язаних із Маріусом Хойбі та Джеффрі Епштейном. Але, чи наважиться подружжя не на цей крок, враховуючи ще й проблеми зі здоров'ям Метте-Маріт і необхідну їй пересадку легень на тлі хронічного фіброзу, поки що не відомо.