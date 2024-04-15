Розлучення не перешкода: у Сари Йоркської та принца Ендрю є один особливий ритуал

Сара Йоркська називає себе найщасливішою розлученою жінкою і не приховує, що перебуває в дуже гарних стосунках із колишнім чоловіком принцом Ендрю.

Вони живуть у Royal Lodge, маєтку принца Ендрю з 30-ма кімнатами у Великому Віндзорському парку. І хоча король Чарльз III вже казав братові, що хоче, щоб той звільнив маєток і перебрався в житло скромніше, досі принц Ендрю займає цю королівську резиденцію.

Сара Йоркська / Фото: Associated Press

Сара, його колишня дружина, мешкає разом із ним. Їхні апартаменти розташовані в різних частинах будинку, але експодружжя має одну традицію, якої вони продовжують дотримуватися через багато років після розлучення, пише express.co.uk.

Сара та Ендрю щодня зустрічаються за післяобіднім чаєм.

"Ми сидимо за столом і разом п'ємо пообідній чай. Це дуже важлива частина нашого життя", — описує цей ритуал герцогиня Йоркська.

Раніше Сара говорила, що вони "найщасливіша розлучена пара у світі", і захищала Ендрю після того, як він був втягнутий у скандал через свої зв'язки з Джеффрі Епштейном.

Сара Йоркська та принц Ендрю / Фото: Associated Press

Сара та Ендрю одружилися 1986 року і розійшлися лише через шість років на тлі скандальних чуток про те, що герцогиня була у стосунках зі Стівом Ваєттом. Офіційно розлучилися вони 1996 року.

Нагадаємо, раніше ми писали, як королева Єлизавета II вигнала Сару Йоркську з Балморалу і її скандальні "романи" стали причиною цього.

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