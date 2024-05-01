Розлучення не завада: чому Сара Йоркська та принц Ендрю багато років живуть разом

Вони розлучилися 28 років тому, але продовжують жити під одним дахом.
Принц Ендрю та Сара Йоркська проживають на території величезного маєтку Royal Lodge на території Віндзорського парку у Беркширі від 2008 року. У цьому величезному маєтку 30 кімнат і живуть Сара та Ендрю у різних частинах будинку. Королівський біограф Ендрю Лоуні пояснив, чому експодружжя продовжує ділити один дах над головою.
В ексклюзивному інтерв'ю Daily Express US він сказав: "Причина, через яку вони досі живуть разом, — це вечірки, тому що вони, як і раніше, дуже хороші друзі, а частково тому, що хочуть бути добрими батьками. Вона, звичайно, отримує всі переваги та статус, пов'язані з королівською родиною. Вона може жити в Royal Lodge безкоштовно, з усіма привілеями кухарів та іншого, і це дає їй статус, який для неї дуже важливий для заробітку на життя”, — каже експерт, цитує його слова express.co.uk.
Сара Йоркська успішно монетизувала своє становище у королівській родині. Пан Лоуні пише біографію Ендрю та Сари, яка, як очікується, вийде наступного року. Певно, там буде багато цікавого.
Також раніше повідомлялося, що Сара Йоркська дала обіцянку королеві Єлизаветі II перед смертю монархині. В одній із їхніх розмов йшлося про те, що Сара ніколи не залишить принца Ендрю, який завжди був улюбленим сином покійної королеви і вона переживала за його долю, особливо після гучного сексскандалу.
І хоча Сара не була улюбленою невісткою королеви та її чоловіка принца Філіпа, саме вона доглядає двох коргі Єлизавети II, які залишилися після смерті монархині.
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