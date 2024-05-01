Розлучення не завада: чому Сара Йоркська та принц Ендрю багато років живуть разом

Принц Ендрю та Сара Йоркська проживають на території величезного маєтку Royal Lodge на території Віндзорського парку у Беркширі від 2008 року. У цьому величезному маєтку 30 кімнат і живуть Сара та Ендрю у різних частинах будинку. Королівський біограф Ендрю Лоуні пояснив, чому експодружжя продовжує ділити один дах над головою.

Сара Йоркська та принц Ендрю / Фото: Associated Press

В ексклюзивному інтерв'ю Daily Express US він сказав: "Причина, через яку вони досі живуть разом, — це вечірки, тому що вони, як і раніше, дуже хороші друзі, а частково тому, що хочуть бути добрими батьками. Вона, звичайно, отримує всі переваги та статус, пов'язані з королівською родиною. Вона може жити в Royal Lodge безкоштовно, з усіма привілеями кухарів та іншого, і це дає їй статус, який для неї дуже важливий для заробітку на життя”, — каже експерт, цитує його слова express.co.uk.

Сара Йоркська успішно монетизувала своє становище у королівській родині. Пан Лоуні пише біографію Ендрю та Сари, яка, як очікується, вийде наступного року. Певно, там буде багато цікавого.

Сара Йоркська та принц Ендрю / Фото: Getty Images

Також раніше повідомлялося, що Сара Йоркська дала обіцянку королеві Єлизаветі II перед смертю монархині. В одній із їхніх розмов йшлося про те, що Сара ніколи не залишить принца Ендрю, який завжди був улюбленим сином покійної королеви і вона переживала за його долю, особливо після гучного сексскандалу.

Сара Йоркська та коргі королеви Єлизавети II / Фото: Сара Фергюсон/Instagram

І хоча Сара не була улюбленою невісткою королеви та її чоловіка принца Філіпа, саме вона доглядає двох коргі Єлизавети II, які залишилися після смерті монархині.

Сара Йоркська та принц Філіп / Фото: Getty Images

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