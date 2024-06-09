Розлучення в сім'ї Спенсерів: брат принцеси Діани зробив гучну заяву

Стосунки графа з графинею Спенсер зіпсувалися через напругу, пов'язану з написанням його відвертих мемуарів, що детально описують фізичне та сексуальне насильство, якого він зазнав у школі-інтернаті. У березні пара оголосила про майбутнє розлучення співробітникам Олторпа, сімейного маєтку Спенсерів у Нортгемптонширі.

Чарльз Спенсер із третьою дружиною Карен Вільнєв / Фото: Associated Press

"Це дуже сумно", — заявив учора ввечері Чарльз Спенсер міністерству фінансів. "Я просто хочу присвятити себе всім своїм дітям та онукам і бажаю Карен щастя в майбутньому", — сказав брат принцеси Діани, пише Daily Mail.

Карен стала третьою дружиною Чарльза Спенсера. Вони одружилися 18 червня 2011 року в маєтку Олторп. Вона філантроп, засновниця та керівниця Міжнародної благодійної організації "Whole Child International", що базується в Лос-Анджелесі, яка працює для покращення життя сиріт, покинутих або тих дітей, які зазнали жорстокого поводження. Пара має спільну доньку Шарлотту Спенсер, яка народилася в липні 2012 року. До речі, дівчинка отримала ім'я на честь покійної сестри Чарльза - Шарлотта Діана Спенсер. Що цікаво майже таке саме ім'я носить і принцеса Шарлотта Уельська, онука принцеси Діани та дочка Кейт та Вільяма Уельських.

Нагадаємо, Чарльз був одружений тричі. Його першою дружиною була модель Вікторія Локвуд, яка народила йому чотирьох дітей (Кітті, Амелію, Елізу та Луї Спенсерів).

Віконт Олторп, граф Спенсер та його перша дружина Вікторія Локвуд з їхньою першою дочкою Кітті Спенсер / Фото: Getty Images

А його другою дружиною стала Керолайн Фрейд (у шлюбі народився син Едмунт та дочка Лара).

Чарльз Спенсер із другою дружиною Керолайн Фрейд / Фото: Getty Images

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