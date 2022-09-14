Розплакалася і витирала сльози: леді Луїза на траурній процесії за королевою Єлизаветою II

Під час заходу дівчина не змогла стримати сліз.

18-річна дочка принца Едварда, графа Весекського, і Софі, графині Весекської та її молодший брат Джеймс відвідали 14 вересня траурну процесію в Лондоні, під час якої тіло королеви Єлизавети II з усіма почестями перенесли з Букінгемського палацу до Вестмінстер-голу.

Леді Луїза Віндзор та її молодший брат Джеймс / Фото: Associated Press

Онука королеви одягла на цей захід вовняний вкорочений жакет від Prada та чорну сукню прямого крою на ґудзиках теж від Prada, яку раніше носила її мати Софі.

Доповнили образ дівчини клатч від Sophie Habsburg, щільні чорні колготки, замшеві туфлі на широких підборах та капелюх-таблетка з пером та бантом. Макіяжу на обличчі та Луїзи не було, а з прикрас вона обрала золоті сережки з перлами та золоту каблучку.

Леді Луїза Віндзор та її молодший брат Джеймс / Фото: Associated Press

Під час служби леді Луїза розплакалася і витирала сльози білою хустинкою.

Леді Луїза Віндзор та її молодший брат Джеймс / Фото: Associated Press

Леді Луїза Віндзор / Фото: Getty Images

Читайте також: