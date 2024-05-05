Розповіла подробиці: королева Камілла не дозволила королю Чарльзу повернутися до роботи раніше

На одному з нещодавніх публічних заходів королева Камілла розповіла, що не змогла втримати короля Чарльза від такого швидкого повернення до виконання королівських обов'язків.

Під час прийому в Букінгемському палаці Камілла розповіла, що Чарльз дуже хотів повернутись до своїх звичайних обов'язків після одужання від раку і був дуже схвильований цим.

Королева Камілла та король Чарльз III / Фото: Associated Press

"Я намагалася стримувати його під час лікування раку", — сказала королева.

Про це 76-річна Камілла розповіла, коли в середу вдень вітала 300 гостей у Букінгемському палаці, щоб висловити вдячність тим, хто підтримує жертв сексуального насильства, пише express.co.uk.

Серед гостей на цьому прийомі була експрем'єр-міністерка Тереза ​​Мей, а також дружина колишнього прем'єр-міністра Бориса Джонсона – Керрі Джонсон.

Королева Камілла та Тереза Мей / Фото: Associated Press

Нагадаємо, 30 квітня король Чарльз III офіційно повернувся до виконання своїх обов'язків, відвідавши разом із дружиною онкологічний центр університетського коледжу Макміллан у Лондоні, ставши його новим покровителем. Під час заходу король розповів, що продовжує лікування.

Король Чарльз і королева Камілла прибули до онкологічного центру університетського коледжу Макміллан у Лондоні / Фото: Associated Press

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